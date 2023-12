La hija de José Luis Gil augura un mal futuro para el actor: "No creo que vuelva a la tele"

La vida del actor José Luis Gil, de 65 años, dio un giro de 360 grados cuando, el pasado 4 de noviembre de 2022, sufrió un ictus en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Tras pasar un largo tiempo hospitalizado, el intérprete de 'La que se avecina' ha tenido numerosas secuelas que lo han obligado a permanecer alejado de la pequeña pantalla para centrarse plenamente en su recuperación. Una decisión que, según su hija Irene, puede que sea para siempre.

José Luis Gil, apartado del mundo de la interpretación

La joven se ha convertido en la portavoz del actor durante su proceso de rehabilitación tras el ictus. Ha sido esta semana cuando la hija de José Luis Gil ha concedido una entrevista a la revista 'Pronto' y ha augurado un mal futuro para su padre en cuanto a la interpretación se refiere: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, quele ha dejado secuelas graves".

A pesar de que han pasado ya dos años desde que sufriese ese ictus, el actor que da vida a Enrique Pastor en 'LQSA' no se encuentra todavía en sus plenas facultades: "Tiene movilidad, pero no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo, si viene alguien a verle sabe quién es y se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse", ha explicado la joven. Es por eso que su pronóstico es negativo en cuanto a su vuelta a la pequeña pantalla.

"Nosotros lo llevamos como podemos. Yo no lo creo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro. Aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", ha lamentado Irene. Además de desvelar cómo es su situación actual, también ha querido que sus seguidores sepan qué es lo que dicen los profesionales sobre su recuperación: "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle".

Los compañeros de profesión hablan sobre su estado de salud

No es solamente su hija Irene la que ha hablado sobre el estado de salud de José Luis Gil. Su compañero de reparto Pablo Chiapella le dedicó unas palabras a su amigos durante los Premios Forqué que se celebraron este sábado en Madrid: "La última noticia que tengo es que él de estado de salud y de energía está mejor, pero el habla va a ser más costoso. Esperemos que lo supere. Es un tío magnifico, entregado, siempre está de buen humor. Es un tío extraordinario". "Por lo menos se ha salvado y hay que quedarse con eso. Y le mando desde aquí un beso enorme", concluyó.

Otra de sus compañeras de 'La que se avecina', Macarena Gómez, también quiso dar la última hora del estado de salud del actor. En el marco de una entrevista con 'El Debate' indicaba que le da mucha pena esta situación por la que atraviesa el zaragozano. "Es un ser extremadamente inteligente, es una persona muy culta. Lo siento muchísimo porque es un apasionado, sobre todo, de su trabajo. Es lo peor que te puede pasar: no trabajar de tu pasión. No trabajar de aquello que te apasiona", afirmaba.