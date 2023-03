Fue el pasado 4 de noviembre de 2021 cuando conocíamos la triste noticia de que el actor de 'La que se avecina', José Luis Gil, había sufrido un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, un infarto cerebral. Tras más de veinte días ingresado en el hospital, el actor recibía el alta hospitalaria. Durante este tiempo, se ha mantenido alejado del foco mediático, mientras que su familia y sus amigos han sido muy discretos sobre su estado de salud y sobre cómo iba evolucionando. Hemos podido ir conociendo su evolución a través de sus compañeros de profesión, como Jordi Sánchez, o algunos miembros de su familia, como su hija Irene. De hecho, en las últimas horas ha sido ella la encargada de compartir una imagen revelando el aspecto del actor de 'Aquí no hay quien viva' y adelantar cómo se encuentra.

El actor de 'La que se avecina' ha estado alejado del foco mediático y del trabajo, centrándose íntegramente en su recuperación. Ahora, hemos podido ser testigos de cómo es su aspecto casi año y medio después de sufrir ese ictus. Irene Gil ha compartido una fotografía en la que sale agarrada de la mano de su padre dando un paseo por las calles del centro de Madrid, lugar donde reside el intérprete. El actor ha reaparecido mucho más recuperado y su hija adelantaba cómo se encontraba: "Cada día un poco más lejos, cada día un poco mejor Suma y sigue. Hasta el infinito y más allá". La hija del actor hace un guiño al personaje de Buzz Lightyear, a quien su padre dobló la voz.

José Luis Gil ha recibido el cariño de sus seguidores y sus compañeros

Tras la imagen, algunos compañeros de profesión de José Luis Gil han querido comentar la instantánea de padre e hijo. Entre ellos, los de sus compañeras de profesión Cristina Castaño, con quien compartió escenas en 'La que se avecina', o Ana Ruiz, entre otros rostros conocidos. Además, algunos usuarios de Instagram querían mandar un mensaje de apoyo al actor: "El cariño que tengo a tu padre para no conocerle en persona es tremendo", "Gran actor y una gran persona. Espero que se recupere pronto porque sin él la serie que llevo viendo hace más de 20 años no será la misma" o "Me alegro muchísimo a seguir así", son algunos de los comentarios que se puede leer.

A lo largo de este tiempo, Irene Gil ha ido dando avances sobre su evolución. Hace unas semanas también compartía una fotografía junto a su padre, en la que aparecía cariñosamente agarrada del brazo, también dando un paseo y disfrutando del buen tiempo: "En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia. Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí", explicaba la hija en Instagram.

Sus compañeros de 'La que se avecina', muy pendientes de su estado de salud

Desde un principio, los primeros en hablar de la salud de su compañero fueron precisamente dos personas que acaban de pasar por situaciones de salud delicadas. Cristina Medina, que acaba de terminar el tratamiento contra un cáncer de mama, y Jordi Sánchez, que estuvo muy grave tras contagiarse de covid, le mandaban mensajes de cariño.