La hija de Ana Obregón ya tiene apodo (además de nombre y apellidos)

Ana Lequio Obregón. Es el nombre completo de la hija de Ana Obregón. El nombre con el que la presentadora ha registrado a la pequeña. Ana Lequio sería su nombre compuesto y Obregón sería su apellido. De este modo pretende hacer realidad el legado de su hijo, Aless Lequio, cuyo apellido está presente en los primeros documentos oficiales de la recién nacida. Ahora hemos conocido que la niña, además de nombre completo, tiene apodo. Sí, la presentadora ha decidido llamar a su hija "Analé", un cariñoso apelativo que 'fusiona' parte de sus dos primeros nombres. En SEMANA adelantamos que el retoño se llamaría Ana. Pues bien, ya sabemos cómo se referirán a ella sus seres queridos en el entorno familiar.

"Me insisten en que la niña se llama Ana, no hay nombres compuestos", ha apuntado este lunes Marisa Martín Blázquez. "Van a sorprender mucho los dos apellidos que lleva junto a Ana", ha apuntado la periodista en el plató de 'El programa de AR'. Lo cierto es que son muchas las incógnitas sobre la bebé, cuya llegada al mundo ha acaparado portadas dentro y fuera de nuestras fronteras. "Ha alquilado un apartamento en Miami por unos 8.000 euros al mes y me han dicho que estará unos tres meses".

De momento la actriz y presentadora continúa en Estados Unidos volcada en el cuidado de su bebé, que ha llegado al mundo el pasado 20 de marzo en el hospital Memorial Regional de Miami. Un nacimiento por gestación subrogada que ha generado un enorme revuelo en nuestro país. La bióloga podría regresar a nuestras fronteras en las próximas semanas, ya que tiene un compromiso importante en agenda: la presentación del libro de su hijo, 'El chico de las musarañas'. Un proyecto que era otro de los sueños de Álex Lequio y que saldrá a la venta el 19 de abril.

Y mientras Ana vive un momento dulce tras la llegada al mundo de su hija, a Alessandro Lequio le ha tocado un hueso duro de roer. El italiano ha tenido que hacer frente al aluvión de comentarios que ha desatado la decisión de su ex de tener descendencia. Y, tal y como ha podido saber SEMANA, no lo está pasando bien. El pasado 3 de marzo, sin ir más lejos, estallaba contra el entorno de Ana Obregón en el plató de 'El programa de AR'. Cargaba concretamente contra sus amigos, Susana Uribarri y Raúl Castillo. ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí", decía, dedicándoles incluso una peineta.

Después de conocer las palabras de su ex, la propia Ana salía en defensa de sus íntimos. "Quiero dejar claro que mis amigos de alma Susana Uribarri y Rafa NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", escribía la actriz en sus redes sociales. Los aludidos, por su parte, también han respondido. "Nada, nada, ni comento. Allá cada cual, cada uno que opine. Las verdades se saben", ha dicho la mánager y mejor amiga de Ana. Raúl Castillo, por su parte, ha optado por entrar de lleno en el tema y ha dejado claro que Alessandro Lequio se ha equivocado y ha cometido un error: "Todos nos equivocamos alguna vez en la vida y yo te puedo decir, de verdad, y mi amiga lo sabe, que me hizo muy feliz desde el martes por la tarde noche".