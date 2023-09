La hermana de Edwin Arrieta: "Quiero limpiar el nombre de mi hermano"

Desde el pasado 2 de agosto la familia de Edwin Arrieta no ha dejado de llorar. Querían que fuera una pesadilla y que el atroz crimen del cirujano colombiano nunca hubiera sucedido. Una triste realidad a la que siguen enfrentándose cada día y por la que quieren que se haga justicia. Prueba de ello que Darlin, hermana de Edwin, haya viajado más de 8.000 kilómetros hasta España para sentarse por primera vez en un plató y conceder su primera entrevista. Nerviosa, emocionada y con la plena intención de no dejarse nada en el tintero, ha hablado largo y tendido sobre el caso por el que Daniel Sancho está en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui y por el que podría enfrentarse a pena de muerte.

Darlin abandonaba Montería, una ciudad del norte de Colombia, este lunes 11 de septiembre. Un día después ha aterrizado en España, eso sí, con un rumbo claro: Televisión Española. Pasadas las 11 menos cuarto de la mañana comenzaba a hablar desde uno de los camerinos de los estudios de Prado del Rey, acompañada del periodista de 'Mañaneros' que ha estado junto a ella en este viaje tan duro desde su país natal. "Estoy ansiosa. Me ha tocado enfrentarme a algo que nunca había pensado que me iba a tener que enfrentar. Haber tenido que dar entrevistas, un vuelo de tantas horas, no estoy acostumbrada. Ha sido un reto para mí, un esfuerzo, pero merece la pena porque es para limpiar el nombre de mi hermano y hablar de quién era realmente Edwin", decía Darlin poco antes de comenzar su encuentro con Jaime Cantizano.

