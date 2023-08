La hermana de Edwin Arrieta, a Rodolfo Sancho: “Su hijo es un monstruo”

Después de emitir un escueto comunicado en el que pedía "máximo respeto" para su hijo, Daniel Sancho, Rodolfo Sancho volvía a romper su silencio a través de su entorno y lamentaba el "fallecimiento" de Edwin Arrieta. Además, se hacía público que el actor se ponía en contacto con Darling, la hermana del médico colombiano, y le pedía "disculpas" por el crimen cometido por el joven. Ahora, ha sido ella la que ha vuelto a hablar para mandarle un mensaje directo al actor.

Darling ha concedido una entrevista a 'El Mundo' en la que ha hecho hincapié que su familia está completamente destrozada. “Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo”, asegura la hermana de Edwin Arrieta. La colombiana y el resto de los suyos han encontrado refugio en la fe, lo que les está permitiendo hacer frente a los sucedido. "Es la que nos mantiene serenos y permite que yo esté levantando la voz por mi hermano", insiste.

La hermana de Edwin Arrieta no entiende las críticas que está recibiendo su hermano, la verdadera víctima, y se lleva las manos a la cabeza puesto que considera que se está manchando el nombre del cirujano. "Lo están queriendo hacer ver como el culpable de su propio homicidio, como un delincuente. Ese señor no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia. Y no contento con eso, está destruyendo el nombre de mi hermano y ahora dice que nuestra familia es peligrosa porque somos mafiosos", asevera. Por otro lado, ha vuelto a confirmar que intenta que sus padres no se enteren de las declaraciones que está haciendo Daniel Sancho. "¡Por Dios! Si mis papás, a los que tengo alejados de los medios, llegaran a escuchar todo lo que este señor dice de mi hermano, se mueren. No aguantan otro golpe tan fuerte. Yo no entiendo cómo alguien se puede encarnizar tanto con una familia", concluye.

La hipótesis que baraja el bufete que representa a la familia Sancho

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han contratado los servicios del Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás para que colaboren con el abogado que se encuentre en Tailandia y para que ejerzan de portavoces en los medios de comunicación. A este respecto, los dos criminólogos sostienen que Daniel Sancho tuvo que tener un cómplice y no pudo cometer solo el crimen. No obstante, intentan ser prudentes y dejan claro que están a la espera de tener los informes de la policía tailandesa y las cuatro declaraciones del chef. "La familia está destrozada", ha explicado Carmen Balfagón. "Es un momento muy difícil para ellos, quieren estar tranquilos, descargarse del punto mediático. No quieren tener encima ni a la prensa ni a nadie, quieren estar tranquilos y solucionar el problema que tienen entre manos", agregaba Chippirrás este mismo viernes, 11 de agosto, en 'Y ahora Sonsoles'.