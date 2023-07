La fría reacción de Bertín Osborne: así fue la llamada en la que Gabriela Guillén le comunicó su embarazo

La nueva paternidad de Bertín Osborne sigue dando que hablar días después de que saltara la noticia. Aunque el artista y Gabriela Guillén, madre del bebé, llegaron a un acuerdo basado en un pacto de silencio en el que ninguno hablaría sobre el embarazo, los dos han concedido declaraciones al respecto. En esta ocasión ha sido ella quien ha revelado cuál fue la reacción del cantante cuando le contó su nuevo estado, algo que muchos se han preguntado y que deja ver la sorpresa que supuso para él el embarazo. También para ella. "Me hice una prueba, un test de embarazo normal, de la farmacia y no me lo creí. Me quedé en shock. No podía asimilar la noticia, no es verdad, esto no puede ser. Al día siguiente pedí cita con mi ginecólogo y me lo confirmó", comienza diciendo la joven de 36 años.

Un fuerte impacto tras el que no pudo evitar llorar y tras el que le asaltaron las dudas. Su círculo más cercano le preguntó si se lo diría a Bertín Osborne, pero ella no lo dudó. Le llamó y le desveló la noticia que acababa de recibir, siendo en ese instante cuando él se quedó en completo silencio. Ni una palabra que dijera cómo se sentía. Fue segundos después cuando tomó la decisión de viajar desde Sevilla hasta Madrid para reunirse con ella y charlar sobre la nueva etapa que se avecinaba en su vida, aunque la relación ahora esté en stand by.

"Muchas emociones, algunas no tan buenas. Lloré en ese momento el día que supe que estaba embarazada. La sensación no fue bonita por la sorpresa que nos dio. En el mismo momento que me hago el test de embarazo, mis amigas me preguntaron los mismo ¿se lo vas a decir? Yo no me lo pensé mucho, cogí el teléfono, y le dije gordo… él empezó a contarme unas cosas que estaba haciendo él, y digo "gordo que estoy embarazada". Se quedó en silencio, se sorprendió tanto como yo. Ahora mismo no recuerdo qué dijo porque fueron tantas emociones. Tú tranquilízate, de hecho él se vino esa semana a Madrid", explica Gabriela Guillén sobre los minutos en los que hablaron sobre el tsunami que llegaba a sus vidas.

A Bertín se le pasaron muchas cosas por la cabeza. A sus 69 años jamás imaginó que volvería a ser padre de nuevo, por lo que el embarazo le rompió completamente los esquemas. A ella no tanto, ya que planeaba ser madre, pero no sabía cuándo lo haría. Mucho menos que experimentaría esta situación con Bertín Osborne. "Tengo 36 años. Puedo ser madre perfectamente, entiendo que su trayectoria ya lo había finalizado ya o pronto y estar tranquilo con sus perros, con su finca, estar tranquilos. Pero entiendo perfectamente las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y ha pasado de esta manera y tenemos que ser responsables y consecuentes con nuestros actos, por más que desde el principio no hayamos reaccionado porque no es una cosa fácil, que se pueda decir venga hacemos esto", asegura.

Estas explicaciones llegan después de que el cantante de rancheras tuviera unas desafortunadas palabras sobre su futuro hijo. Incidió en que "era deseado ni buscado", de hecho, tachó lo sucedido de "accidente". Indignada por ello, Gabriela habló frente a las cámaras y aclaró que había sido una sorpresa, pero "jamás un accidente".