La fría felicitación de cumpleaños de Risto Mejide a Laura Escanes

Laura Escanes celebra este 13 de abril su 27 cumpleaños, el primero que celebra sin Risto Mejide y sí junto a Álvaro de Luna. La 'influencer' ha pasado unos meses complicados, pero es feliz con la nueva etapa que está viviendo. De hecho, dio el paso de comprarse un piso en Madrid, en el que vive junto a su pequeña cuando esta no está con su padre, que no ha dudado en felicitar a Laura en este día tan especial para ella.

Sin embargo, ha sido muy conciso, rozando incluso la frialdad: "Feliz cumpleaños a la madre de mi hija @lauraescanes", ha escrito. Lo que sí ha querido es usar fotos de cuando celebraron juntos el pasado cumpleaños de la joven. En aquella ocasión, Laura sopló dos tartas con dos velas diferentes en dos restaurantes. En una de las fotos está también su hija Roma, que seguro que miraba a su madre con orgullo.

Esta es la felicitación de cumpleaños de Risto a Laura

Aunque podemos pensar que es una felicitación fría, lo cierto es que Risto ha dedicado unos minutos a preparar esta publicación y felicitar a su exmujer. No tendría que hacerlo, pero la relación entre ellos ya es llevadera y no ha dudado en sorprender a la que fue su pareja. Laura Escanes ha preferido no compartir, por ahora, esta publicación en sus redes sociales, algo que sí ha hecho con otras felicitaciones de su actual pareja y algunas de sus mejores amigas.

Pero no siempre ha sido todo tranquilidad entre ellos después de que confirmaran su separación. El hecho de que se hiciera pública la relación de la 'influencer' con el cantante Álvaro de Luna hizo que la relación entre ellos sufriera un revés. El presentador de televisión tomó la decisión de dejarla de seguir en las redes sociales. Poco después, el presentador de televisión dio un paso que marcó un acercamiento con Laura. El pasado mes de marzo, la 'influencer' recibió el premio a 'Creador digital del año', que reconocía su labor en las redes sociales durante el último año.

Este reconocimiento no pasó desapercibido para Risto Mejide, que mandó un detalle de lo más conmovedor a Laura Escanes. El presentador de 'Viajando con Chester' grabó a su hija mientras esta decía lo mucho que quería a su madre. Y junto a este audio, Risto escribía: "Hoy Roma ha despertado queriendo felicitar a una de las ganadoras de los Premios Ídolo. Laura Escanes".

El mensaje de Álvaro Luna ha sido muy especial

La felicitación que sí ha compartido Laura Escanes en sus redes sociales es la de su chico. Álvaro de Luna no ha dudado en preparar un vídeo con momentazos que han vivido juntos durante estos meses que llevan juntos. Y no solo eso, también se ha atrevido a escribir un "T'estimo" (Te quiero en castellano). No hay duda de que la relación va viento en popa y que están dispuestos a disfrutar al máximo esta primera celebración juntos. ¿Qué plan romántico le tendrá preparado el cantante sevillano a Laura Escanes?