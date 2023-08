El tiempo vuela, y Ana Obregón lo sabe muy bien. Su hija, a quien cariñosamente llama "Anita", ya tiene cinco meses. Una ocasión que, a pesar de ser un periodo relativamente corto, ha estado cargado de emociones y aprendizajes para ambas. "¡Mi ANITA, 5 meses desde que las dos nacimos!", escribió Ana en sus redes sociales, evidenciando que este nacimiento no solo ha marcado la llegada al mundo de su pequeña, sino también una reinvención para ella misma como madre.

La celebración del quinto mes de vida de Anita ha sido singular y lleno de amor. "Hoy lo hemos festejado nadando juntas en tu piscina", compartió Ana, dejando entrever esos momentos especiales y sencillos que, sin duda, quedan grabados en el corazón. Pero el día no terminaría ahí. "Esta tarde soplaremos unas velas en una tarta de biberones aquí en la tierra", mencionó. Una tarta que, más allá de la tradición, simboliza el alimento, el cuidado y el cariño con el que Ana ha nutrido a su hija estos meses.

Sin embargo, en esta celebración también hay un espacio para el recuerdo y el cariño hacia Álex Lequio. Su presencia es innegable. "Tu papá lo hará desde el cielo mandándote todo su amor", ha añadido Ana, un mensaje que refleja que el amor de un padre trasciende cualquier barrera y sigue vivo en el corazón y en cada gesto. Este quinto mes ha sido un hito importante para Ana y su hija, un tiempo para crecer juntas, aprender y, sobre todo, amar. La vida continúa su curso, y aunque hay ausencias que duelen, también hay momentos que celebrar y agradecer. El amor y la unión de madre e hija son testimonio de ello.

Ana Obregón ya tiene preparado el testamento

A sus 68 años, Ana Obregón tiene claro que todo debe quedar bien atado para garantizar que su niña quede bajo la custodia de una persona de su total confianza el día que ella fallezca. Por eso, ha escrito ya un testamento en el que ha asignado quién será la persona que se hará cargo de la bebé tras su fallecimiento. Es su sobrina Celia Vega-Penichet, hija de su hermana Celia. La joven, de 31 años, es una gran desconocida. Sin embargo, es muy querida por Ana Obregón.

"Yo ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina", dice Ana Obregón. Para añadir después: "¿Tú crees que esta decisión no la he meditado?", dice. "Todo está pensado desde el minuto uno. Celia era como la hermana de Aless y está en enloquecida con Anita", terminó diciendo en Hola! la actriz y presentadora.