Toñi Moreno es muy activa en las redes sociales, aunque normalmente cuida mucho qué tipo de publicaciones compartir. En las últimas horas se ha convertido en noticia porque ha dejado ver el planazo que ha hecho junto a María José Campanario. No solo confirma con esta imagen que tiene una increíble amistad con la mujer de Jesulín de Ubrique, sino que ha querido describirla con muchísimo cariño.

"Qué poco se sabe de esta señora @mery_land_ de verdad. La quiero mucho porque es buena, generosa y tiene un sentido del humor maravilloso. A su marido @jesusjaneirobazan lo soporto en @masterchef_es 😂😂😂😂", ha escrito junto a una foto en la que aparecen ambas sonriendo en lo que parece ser un bar, en el que han quedado para tomar algo cuando la luz del sol todavía estaba fuera.

El mensaje que ha escrito junto a la foto ha impactado a muchos porque ha desvelado cómo ve ella a su amiga. Toñi Moreno está convencida de que nadie la conoce cómo es realmente. Pero ella no duda en describirla de manera pública para que sepan que es una persona maravillosa con la que ella puede hablar y disfrutar de ratitos de lo más divertidos.

Una foto que ha sorprendido a todos

No ha querido dejar atrás a Jesulín de Ubrique, con el que está coincidiendo en las grabaciones de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que se estrenará en TVE próximamente. Pero también se lo está pasando en grande también con Los Morancos, Tania Llasera, Álvaro Muñoz Escassi o Eduardo Casanova.

La imagen ha recibido muchas críticas

Aunque Toñi Moreno ha querido destacar lo bueno de su amiga María José Campanario, no todos sus seguidores piensan que sea así. Y es que la foto ha recibido innumerables críticas: "Buena según con quién! Con los hijos ajenos no... Con todos mis respetos para tí Toñi para ella ninguno 😒", "Toñi de esta señora se sabe demasiado porque lo ha vendido todo. Que tú la quieras, pues oye bien. Pero no es plato de buen gusto para una mayoría de personas", "De visita todos somos buenos".

Una relacion con idas y venidas

La amistad de Toñi Moreno y María José Campanario ha pasado por diferentes momentos. De hecho, fue la presentadora de televisión la que confirmó en 'Viva la vida' en 2021 que habían recuperado su relación. No dudó en mandarle una foto de su hija Lola junto a un texto de lo más especial, sin olvidar una referencia : "Te he mandado una fotografía de mi hija porque me gusta compartir imágenes suyas con mis amigas. Te tengo mucho cariño y me siento orgullosa de todo lo que has conseguido gracias a tu tesón y esfuerzo al volver a estudiar. Puede quererte muchísimo, igual que a Belén y entiendo la posición de las dos. Cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras".