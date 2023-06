La foto de Gloria Camila que levantará ampollas en Ana María Aldón

La relación entre Gloria Camila y Ana María Aldón es nula. La unión que tienen es únicamente por el hijo que tuvo la colaboradora de 'Fiesta' con su padre, Ortega Cano. La polémica separación entre ellos hicieron que la joven saliera en defensa de su padre. Entre ellas empezaron los reproches, dejando claro que no había posibilidad de arreglar las diferencias entre ellas.

Ambas están haciendo sus vidas en paralelo, pero lo cierto es que todavía tienen personas en común. Marina es una de las personas más importantes de la vida de Gloria Camila. Es la cuidadora de su hermano y hace unas horas compartía una foto junto a ella. No dudaron hacer un planazo de domingo juntas y en uno de los momentos se mostraron de lo más cariñosas la una con la otra. El cariño que se tienen en innegable y la joven no dudó en compartir la instantánea: "Mi marinita", escribía Gloria Camila.

Una foto que podría molestar mucho a Ana María Aldón

Pero, ¿qué hay de raro en la foto? En un principio nada, pero es cierto que la persona con la que posa Gloria Camila feliz era una de las incondicionales de Ana María Aldón antes de separarse de Ortega Cano. La colaboradora de 'Fiesta' no paraba de compartir vídeos con ella cuando vivían en la misma casa. Esta foto podría levantar ampollas en Ana María, que tiene muy buenos recuerdos con la cuidadora de su hijo.

No sabemos si a pesar de todo lo que ha pasado y de que Marina sigue trabajando en el domicilio familiar de Ortega Cano, ambas siguen manteniendo buena relación. Ana María hace tiempo que se mudó a su casa de El Casar de Guadalajara, pero sigue teniendo que ir hasta la casa del extorero para recoger o dejar a su hijo cuando le toca pasar tiempo con él. No hay duda que en esos momentos tienen al menos que dirigirse algunas palabras.

Ana María, de nuevo ilusionada

Esta foto llega en el mismo momento que se ha conocido que Ana María Aldón está de nuevo ilusionada. A principios de junio, antes de viajar a Honduras como fantasma del pasado, Ana María Aldón reconocía que estaba de nuevo ilusionada. La colaboradora de televisión no daba más detalles y tan solo se conformaba con disfrutar del momento. La diseñadora está feliz y ha querido confirmar que tiene una nueva pareja. No le ha puesto nombre y apellido, pero sí lo ha descrito como una persona inteligente, cariñoso y deportista. "Me siento la mujer de su vida", sentenciaba.

Llevan poco tiempo y va consolidándose poco a poco hasta el punto que su familia ya lo conoce. "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz", indicaba la diseñadora con una sonrisa de oreja a oreja. De la misma manera, aunque no ha querido ponerle nombre y apellido, lo ha descrito como un hombre "muy guapo" que tiene para ella "la edad perfecta". "Tiene poco más de 50 años, es un poco más alto que yo, nos hemos dicho muchas cosas, tiene los ojos azules, nombre compuesto, es muy español, deportista, guapo e inteligente. Vive en Madrid, pero no es de aquí", admitía.