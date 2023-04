La foto con la que Jota Peleteiro oficializa su relación con Miriam Gurutze

Ya han pasado cinco meses desde que Jessica Bueno y Jota Peleteiro anunciasen su separación. "Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa", anunciaba el exfutbolista. A día de hoy, ambos parecen haber rehecho sus vidas. Ella sale con Pablo Marqués, un atractivo modelo. Él, por su parte, mantiene una relación sentimental con Miriam Gurutze. Junto a ella se ha dejado ver en una foto que ha compartido con un bonito mensaje: "Y solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien".

Con esta foto, Jota Peleteiro oficializa su relación con la modelo vasca. Esta parece haber perdonado su polémica aparición en un restaurante de Madrid. Hace unas semanas fue pillado en compañía de dos atractivas mujeres en un conocido local de la capital, en actitud relajada y confidente con dos chicas. Esto hizo pensar que su idilio con su pareja podría peligrar, pero a la vista de las instantáneas que ha subido Peleteiro a su perfil de Instagram, parece claro que no es así.

En esta fotografía se les puede a los dos posando frente a un espejo mientras el futbolista apoya su mano en la cintura de su chica, que se encarga de inmortalizar el momento con un selfie. Estos días, la pareja se encuentra en la isla de Ibiza.

Su publicación, por cierto, se producía apenas unas horas después de que Jessica compartiese un mensaje en sus redes sociales. "Qué bonita te ves siendo tú misma; honesta, sincera, abierta, dándote lo mismo lo que el mundo piense o diga", arrancaba diciendo. "Qué bonita te ves con esa sonrisa espontánea; llena de fe, llena de luz, llena de alegría por la vida. Qué bonita te ves volviendo a ser feliz. Sin buscar impresionar a nadie, pero conquistando el mundo a tu paso".

Jessica Bueno sigue adelante tras los ataques de Jota Peleteiro

Recientemente, el futbolista sorprendió a todos al publicar en las redes sociales una foto de Jessica acompañada de Pablo Marqués. Junto a la imagen, apuntaba: "El Divildos y Jessica Bueno. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí. Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla... Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Poco después, la aludida explicó: "Yo voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común... pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada". En el terreno personal, la sevillana está tranquila y disfrutando de esta nueva etapa que vive junto a sus hijos en un piso de Bilbao. En lo profesional, no puede estar más contenta. Acaba de montar un negocio con su amiga y socia Lorena Bermúdez. Se trata de Birya Studio, una empresa especializada en organización, así como en diseño y producción de eventos. "Llevo cuatro años estudiando, así que estoy preparada para realizar cualquier tipo de evento, ya sea de moda, empresarial e incluso eventos en el metaverso. Es una forma de hacer lo que más nos gusta, a nuestra manera", ha destacado Jessica en un entrevista en Onda Vasca.