La felicitación navideña más especial de Marta Ortega

Poco más de un mes de contraer matrimonio en una espectacular boda en A Coruña, Marta Ortega reaparece con los dos hombres de su vida. Con una imagen especial ha querido felicitar la Navidad a sus seguidores de las redes sociales. La heredera de Inditex aparece en una fotografía en blanco y negro junto a Carlos Torretta y su hijo Amancio Jr., acompañados de su mascota.

Marta Ortega felicita la Navidad con una foto en familia

Una bonita instantánea en la que Marta y Carlos están pendientes sobre todo del pequeño Amancio Jr., fruto de la relación de Marta Ortega con su primer marido, Sergio Álvarez. Serán las primeras navidades de Marta y Carlos como matrimonio, unas fechas muy especiales para ellos con las que terminan el 2018, el año que han sellado su amor.

Sergio Álvarez es uno más en la familia de Marta Ortega

Además, la relación con su expareja es muy buena. Marta Ortega mantiene una muy buena relación con Sergio Álvarez. De hecho, hace poco que reaparecieron juntos en la Hípica y el jinete era como uno más en la familia. A pesar de esto, él no pudo asistir a la fastuosa boda entre Marta y Carlos. Como Semana explicó en primicia en su momento, Sergio no pudo acudir a la boda por encontrarse de viaje de negocios en México. Una sonada ausencia que, sin embargo, no deterioró para nada la relación con Marta.

La pareja celebró un enlace con dos fiestas diferentes

Pero lo importante, es que acaban un año magnífico para la familia. Y que cierran el 2018 como el año de los Torretta Ortega. A pesar de que la pareja no es muy dada a mostrar su vida íntima, fueron ellos los encargados de difundir imágenes de su gran enlace repleto de rostros conocidos.

