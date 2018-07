La felicidad de David Bustamante tras la victoria de ‘Bailando con las estrellas’

David Bustamante no puede estar más feliz. El cantante se ha proclamado junto a su bailarina y pareja, Yana Olina, ganador de la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’. Muy agradecido, David ha querido mandar un mensaje a través de su Instagram: “GRACIAS!!! A todos los que lo habéis hecho posible… A los que nos tendisteis una mano, de forma generosa… Por vosotros va nuestra victoria! Orgullosos de nuestra entrega y trabajo, y felices de saber que sentíais con ella… Gracias por bailar junto a nosotros!❤️ Por siempre agradecidos … #TeamBustamante Yana 💪😘👍 #BailandoConLasEstrellas”.

Aunque ocurrió lo que todos esperaban, la pareja no podía estar más feliz. David y Yana interpretaron dos bailes, ‘The Phoenix’ y ‘Set fire to the rain’, lo que les sirvió para vencer a los otros dos finalistas, Manu Sánchez y Patry Jordan. Todos los concursantes de la edición han presumido siempre de su buena relación y en la final no fue diferente.