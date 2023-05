La familia de Jesulín manda un mensaje de apoyo a Belén Esteban

'Sálvame' acude hasta Ubrique para conocer de primera mano la reacción de la familia de Jesulín ante las últimas palabras de Belén Esteban y su vuelta a televisión. En este municipio de Cádiz es donde se encuentra la famosa finca Ambiciones, propiedad del torero, y donde vive gran parte de su familia. Aunque muchos de ellos son mediáticos, se trata de los que no han hablado ante los medios los que corroboran la versión de la de Paracuellos del Jarama: "Todo lo que diga Belén es verdad". Unas horas antes en el programa era la misma Belén Esteban la que abría su corazón y expresaba todo lo que percibía del que es el padre de su hija y el papel que ha tenido con ella.

"Estoy contenta de que vuelva a la tele, de que trabaje para olvidarse de muchas cosas porque le va a ayudar mentalmente. Él es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, yo no necesito nada, solo necesito que en vez de 3 son 4", exponía. Es esto a lo que los familiares reaccionan horas después. Le duele mucho el escaso contacto que tiene con su hija y que no haya tenido su lugar como bien merece: "Contesta a los WhatsApps. No me responde a los mensajes y está en línea. Yo ya no le conozco".

El agradecimiento que la colaboradora de 'Sálvame' hacía a Carmen Bazán y Carmen Janeiro, madre y hermana de Jesulín de Ubrique, por estar presente en la vida de su hija no terminaría de agradar por igual a todos en la familia. No entiende que está situación tenga que ser así qué porque "esa también es nieta, ya vale". Ese posible rechazo es lo que buscarían evitar esos familiares "presentes y a diario y en todos los eventos". Prefieren no dar la cara y sí ofrecen su versión a través de mensajes por el teléfono. El único que públicamente ha aparecido es Humberto Janeiro, su hermano, y tampoco ha querido entrar más allá simplemente agregando que la relación de la hija con su padre está "perfecta": ""No comments. No tengo ni idea, la verdad, todos están bien".

Belén Esteban: "Me he encontrado con Jesulín. Fue normal"

María Patiño y Adela González se planteaban ante las palabras de Belén Esteban qué sucedería si se volvieran a encontrar en persona, frente a frente. Para sorpresa de todos la colaboradora confesaba que esto ya había sucedido y no hace tanto tiempo. "Me lo he encontrado. Fue normal, nos hemos saludado y ya está. Nos saludamos educadamente y ya está", zanjaba segura. Al final está segura que no tienen nada de qué hablar, “él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Entiendo que tengas cuatro, pero yo tengo una".

Ahora Jesulín de Ubrique vuelve a ser uno de los nombres que más resuenan en los medios tras sus últimos proyectos televisivos. Después de años apartado de la pequeña pantalla, su aparición más cercana es 'El Hormiguero' y su reportaje para 'El camino a casa' este mismo jueves. Después saltará, como pudiste conocer en exclusiva en SEMANA, a 'MasterChef Celebrity' en RTVE y a Telecinco. En esta cadena será junto a Bertín Osborney dará más detalles de su día a día y su vida en pareja junto a María José Campanario. Más sincera que nunca se ha mostrado sobre esto Belén Esteban en el próximo número de SEMANA y que puedes descubrir en los kiosko: "Que trabaje y gane dinerito que tiene cuatro hijos".