La familia de Daniel Sancho reacciona tras la autopsia de Edwin Arrieta

Edwin Arrieta murió "degollado", según la primera autopsia realizada. Las autoridades tailandesas han revelado los resultados obtenidos, asegurando que tras un golpe en su cabeza, el cirujano colombiano falleció a manos de un tercero. En concreto, después de que alguien le cortara su cuello. "Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", han explicado. Un giro de tuerca sobre el que ha sido preguntado la familia de Daniel Sancho, quienes prefieren mostrarse cautos y no aventurarse ante las nuevas e impactantes informaciones.

La familia de Daniel Sancho, en ascuas

Están centrados en su estrategia judicial y en analizar todas y cada una de las pruebas que pesan sobre él, por lo quieren dar un paso en falso. "No nos podemos pronunciar sobre esto hasta que no termine la investigación, seguimos sin copia de actuaciones. Hace seis días nos decían que hubo una puñalada, este fin de semana nos llegaba por la prensa que han buscado esa parte del cuerpo", comenzaba diciendo Ramón Chippirrás, portavoz de Daniel Sancho en 'Espejo Público'. Están desconcertados y esperan tener más datos en su poder antes de dar su opinión, pues son muchas las informaciones contradictorias que le están llegando tras la detención del hijo de Rodolfo Sancho. "Hoy nos despertamos con esta autopsia preliminar. No nos podemos pronunciar porque no lo sabemos", añaden.

Aunque daban por hecho que la investigación había llegado a su fin y que todas las pruebas estaban recabadas, este giro de guion vuelve a alargar los tiempos para Daniel. "Ahora conocemos este cambio de versión, nos dice que la investigación no está cerrada y que hay que ser cautos", deslizan. De momento, se desconoce si este nuevo hallazgo podría suponer un giro de 180 grados y si hablarían sobre nuevos frentes en este crimen cometido el pasado 2 de agosto.

La policía tailandesa mantiene que se habría tratado de un asesinato premeditado, un delito que allí está condenado con pena de muerte. A pesar de que las autoridades tienen 84 días para finalizar la investigación, en los primeros 10 días se llegó a decir que todo había terminado, pero ¿es posible que eso suceda en tan poco tiempo? El periodista de investigación de La Sexta está convencido de que sí. "Es rápido, pero eso no quiere decir que esté mal hecho. Se está haciendo de forma correcta", ha dicho en televisión.

Por otro lado, el portavoz de la familia de Daniel ha respondido a las dudas sobre el tratamiento psicológico que recibía antes de entrar en prisión. Un proceso que estaría llevando a cabo, aunque no para superar ni dejar atrás supuestamente sucesos trágicos de su pasado. "Acude al psicólogo, pero no por hechos puntuales pero por normalidad, es algo que tendríamos que hacer todos en cualquier etapa de su vida y si él lo ha hecho no tiene nada que ver con los hechos", ha dicho Ramón Chippirrás.