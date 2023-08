Los investigadores del crimen de Edwin Arrieta, cuya muerte se atribuye a Daniel Sancho después de que confesara ser culpable, han llegado al fin de las investigaciones. Cerradas las pesquisas, concluyen que apuñaló a Edwin en el pecho y planificó el crimen, por lo que han anunciado que pedirán la pena de muerte para él. Este miércoles, el portavoz de la familia Sancho, Ramón Chipirrás, ha revelado en 'El programa del verano' que la familia está hundida. "El abatimiento es total, es devastador. Podemos calificar esa rueda de prensa como pesadilla. Cualquier padre que escuche en una rueda de prensa cómo se habla de su hijo de la manera que lo han hecho... es muy duro", lamenta.

"Es muy duro", prosigue el portavoz familiar. Este ha dejado claro que la familia quiere ser cauta: "Queremos respetar la instrucción policial. La policía tailandesa ha puesto encima de la mesa las pruebas que tiene. Ahora hay que esperar. Vamos a ser prudentes y a espera a ver qué pasa en los próximos días". Eso sí, tienen muchas dudas sobre el desarrollo de los acontecimientos. Este insiste en que aún no se ha hallado "esa parte del cuerpo donde se tienen que verificar" para decir si "fue apuñalado". Un aspecto importante sobre lo que acabó con la vida del cirujano colombiano. "Es todo muy confuso, pero ante todo hay que tener absoluto respeto". Creen que antes de pronunciarse sobre algunos detalles "es preciso saber qué pudo pasar y quién pudo estar inmersos en estos hechos".

"Conocemos un tercio de lo que hay en esta investigación policial", asegura el portavoz de la familia

En estos momentos, el hijo de Daniel Sancho permanece en la prisión de Koh Samui, en Tailandia, donde "mantiene contacto contigo con su abogado tailandés y está informado de todo, por supuesto". Chipirrás, portavoz de la familia, sostiene que los seres queridos de Daniel no están, ni mucho menos, de brazos cruzados: "No es resignación. Nosotros estamos en España, Daniel en Tailandia. Y hay que tener total respeto por el trabajo policial. Conocemos un tercio de lo que hay en esta investigación policial y trabajaremos para que esa pena de muerte no sea así.

"El juicio se puede demorar unos meses. Ahora mismo la policía cierra la investigación, pero han dicho que faltan pruebas y partes de las autopsias, como las partes del pecho donde tienen las puñaladas. Luego fiscalía anunciará cuándo Daniel se enfrente a la corte", destaca el portavoz de los Sancho.

Sobre las evaluaciones psicológicas de Daniel, Chipirrás considera que no tienen "toda la información suficiente". "Ayer nos pareció oír que se le sometió a pruebas psicológicas, pero la traducción no era la más coherente, según compañeros que estaban allí. Tenemos que coger la información con pinzas y esperar a saber si Daniel ha tenido de verdad ese apoyo psicológico. No hemos tenido acceso todavía a las declaraciones de Daniel. Es difícil porque hay que esperar a que sean traducidas. Cuando las tengamos os daremos información al respecto. Los medios estáis ayudando mucho desde el punto de vista informativo".

Este lunes, Daniel Sancho ha vuelto a declarar esta mañana. Junto a su abogado tailandés y durante dos horas, el joven ha vuelto a hacer declaraciones sobre la muerte de Edwin Arrieta en el interior de la cárcel.