La familia de Ana Obregón revela detalles inéditos del bautizo de Ana Sandra

Vídeo: EUROPA PRESS.

Ana Obregón ha vivido uno de los días más increíbles de su vida tras bautizar este 17 de diciembre a Ana Sandra. En la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja en Madrid se han reunido numerosos familiares y amigos de la actriz, que no podía ocultar su felicidad antes este gran día. Hasta allí no solo se han acercado Susana Uribarri, Raúl Castillo o Alberto Dugarte, también hemos podido ver a sus hermanos. Celia García Obregón y su hija, Celia Vega-Penichet, han querido pararse con la prensa nada más terminar y han desvelado algunos detalles del bautizo. ¡DALE AL PLAY para ver qué han dicho!

Ha sido una ceremonia muy emotiva, ya que Álex Lequio ha estado muy presente. La hermana de Ana Obregón ha hablado precisamente de ello: "Es un día muy feliz pero al mismo tiempo muy triste". De hecho, confirma que el joven ha sido recordado en varias ocasiones durante la ceremonia: "De corazón, todo el rato".

Celia Vega es la madrina de la pequeña Ana Sandra

La madrina de la pequeña es Celia Vega, que no podía estar más feliz. Hay que recordar que mantenía una relación de lo más cercana con Álex Lequio. Además de ser primos, eran grandes amigos. Eso ha llevado a Ana Obregón a elegirla como madrina de la pequeña: "No hemos hecho discurso, la verdad, hemos preferido hacerlo muy simple y que Anita fuera la protagonista".

En cuanto a Alessandro Lequio, que ha sido el gran ausente del día, Celia García Obregón dehaba entrever que podría acudir luego a la celebración: "Pues no lo sé, a lo mejor va luego a casa de Ana, vete a saber, no tengo ni idea. Me consta que le ha mandado un mensajito o sea, le llamaría. Me consta. A Alessandro lo queremos muchísimo, pero no sabemos lo que piensa. Las puertas siempre las ha tenido abiertas, siempre, desde el minuto cero que ha nacido la niña y antes", ha reconocido. Se desconoce por ahora si finalmente el colaborador de televisión se reunión con la familia de Ana Obregón para celebrar el gran día.

Ana Sandra, vestida como Álex Lequio el día de su bautizo

Cabe destacar que Álex Lequio no solo ha estado muy presente a través del recuerdo, también hemos podido ver a la pequeña Ana Sandra con el mismo vestido de cristianar que llevó en su día su padre. Una pieza clave en la familia y que no hace más que recordar la memoria del joven. Ana Obregón estaba feliz y se podía ver en su rostro cuando llegó a la iglesia acompañada de la cuidadora de la pequeña y uno de sus amigos íntimos y maquillador y peluquero, Alberto Dugarte.

Alessandro Lequio, el gran ausente

El gran ausente ha sido Alessandro Lequio. No se esperaba la presencia del italiano quien aún no conoce a su nieta. Ana Obregón recientemente respondía a si iba a contar con la presencia de Alessandro Lequio en el bautizo de Ana Sandra. "Ya lo veréis. No puedo decir nada", afirmaba evitando entrar de lleno en el asunto. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda".

Estos últimos meses la relación entre ambos ha cambiado radicalmente. De hecho, se han distanciado. La actriz ha reconocido en varias ocasiones que está deseando que Alessandro Lequio conozca a su nieta, pero este parece no estar en la labor: "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba durante una entrevista en el programa 'TardeAR'.

Sin embargo, la respuesta de Alessandro fue de lo más rotunda. El colaborador de televisión dijo en su momento que una bebé "no tiene capacidad para desear conocer a alguien". Tras la muerte de su hijo, él ha llevado el luto de una forma muy distinta a la de Ana Obregón. "Yo soy incapaz de estar todo el día sacando este tema. Por eso me mantengo en mi silencio".