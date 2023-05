La exmujer de Dani Alves se muda e España: ya busca colegio para sus hijos

Dani Alves lleva desde el pasado 20 de enero en prisión tras ser acusado de violación. Algo que provocó su ruptura con Joana Sanz, quien sigue a su lado como amiga y quien dice que habla con él todos los días. Al igual que su ex, Dinora Santana, la madre de sus hijos, que incluso se mudará a España próximamente. Ella cree 100 % al futbolista y dejará atrás Brasil para instalarse definitivamente en Madrid, eso sí, no ha revelado si su decisión esconde "arraigo familiar". Y es que, según han comentado los expertos, esta podría ser la nueva estrategia de su abogado: si sus hijos se mudan esto "serviría de munición" como estrategia procesal, pues podría desmontar la posibilidad de fuga. Si esto fuera así quizás podrían otorgarle libertad provisional.

Vídeo: Europa Press

Dinora ha sido vista llegando al aeropuerto, momento que la prensa ha aprovechado para saber cuáles son sus planes a partir de ahora y, sobre todo, a partir de septiembre. Volcada en organizar su nueva vida, la brasileña está buscando ahora el colegio de sus hijos, además de otros preparativos que tiene pendientes. Pero, ¿dónde vivirá?, ¿tiene intención de trasladarse a casa de Dani Alves? Cabe recordar que Joana Sanz abandonaba hace solo unos días la casa del que ha sido su marido, pues tiene trabajo pendiente en Madrid, lo que deja libre esta vivienda. Precisamente a esta cuestión también responde Dinora en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Estos días Joana Sanz también daba detalles de cómo estaba siendo su divorcio con Dani Alves, un proceso que lejos de ser fácil, el futbolista estaba complicando. "No es cierto que no le vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas, pero él me ama y está aferrado a mí. No es que no me vaya a dar el divorcio. Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando", decía la modelo sobre el momento actual que viven. La canaria asegura que dejar atrás su vida en la ciudad condal no significa que esté huyendo de nadie, solamente apostando por ella y su trabajo. "Quiero empezar mi vida desde cero, en otro lugar. Tengo un proyecto entre manos que me hace una ilusión increíble, que ya lo contaré, a parte de otros proyectos profesionales que gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo", continuaba.

La vida de Dani Alves en prisión

Alves lleva varios meses en prisión, pero parece que se está adaptando bien a estar en la cárcel. Juega con sus compañeros y pelea junto a sus abogados por demostrar su inocencia, sin embargo, la declaración de la víctima le ha complicado mucho su futuro. Al igual que el hecho de que haya cambiado tantas veces su versión.