Gerard Piqué no gana para disgustos. Ahora que Shakira ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Nueva York junto a los dos hijos que tiene en común la pareja, Sasha y Milán, salen a la luz nuevas informaciones que ponen entre la espada y la pared al futbolista. Según una tiktoker, el exjugador de FC Barcelona le propuso en 2019 hacer un trío en la discoteca Otto Zutz de Barcelona.

En esta época, Piqué estaría profundamente enamorado de Shakira. “Mi hermana tenía 19 años, y ya Piqué es un viejo o sea, un trentipicón, o sea, no es viejo, y o sea proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío, para que ustedes vean cómo son los hombres”, asegura esta tiktoker que presuntamente saca los trapos sucios del futbolista. Ahora que él está centrado en su relación con Clara Chía, tiene que enfrentarse a estos rumores que lo vuelven a poner en el ojo del huracán.

Durante los últimos meses, el deportista ha tenido que hacer frente a un sinfín de rumores en su contra, pero además a las canciones que su ex, Shakira, le ha dedicado a él y a su nueva pareja, Clara Chía. Ha visto como su nombre copaba cientos de titulares y, a veces, no con información agradable para él ni para su entorno. Han sido muchas las ocasiones a las que ha tenido que hacer frente a preguntas incómodas de la prensa tanto relacionada con su ruptura con la colombiana como con su nuevo romance con la barcelonesa. Sin embargo, él no ha sido el único que se ha tenido que enfrentar a los micrófonos de los medios de comunicación. Todo su entorno, e incluso la que fuera su pareja, Nuria Tomás, han sido preguntados por la ruptura más mediática de los últimos tiempos.

La exnovia de Gerard Piqué se queda atónita cuando se le pregunta por el exfutbolista

La hija del empresario Enrique Tomás mantuvo una relación sentimental con Gerard Piqué en el año 2010. Un breve romance que duró año y medio, hasta que la de Barranquilla llegó a sus vidas. Nuria Tomás ha acudido a un compromiso público y se ha quedado atónita cuando se le ha preguntado por Gerard Piqué: "Es increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años", respondía sorprendida ante las preguntas de la prensa.

Nuria Tomás está a punto de darse el 'sí, quiero' con August Puig Bosch, el padre de sus dos hijos. A pesar de esto, se le ha preguntado por lo ocurrido entre Shakira y Gerard Piqué. Ella prefiere no posicionarse ni a favor de uno ni de otro, aunque sí que se ha mostrado comprensiva con la forma que la colombiana ha gestionado el dolor de su superación a golpe de temas. "Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira. No he tenido la oportunidad de preguntarle", señalaba la joven.

Nuria Tomás cuestiona los ataques a los que se ha tenido que enfrentar Clara Chía

También se ha pronunciado sobre Clara Chía. La joven novia de Piqué se ha tenido que enfrentar a las críticas del universo 2.0 y se ha visto inmersa en un aluvión de mensajes, pasando del anonimato a ser una de las mujeres más buscadas de nuestro país. Nuria Tomás ha cuestionado todos esos ataques a los que se ha tenido que enfrentar la joven: "No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una", sentenciaba al respecto.