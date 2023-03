Todas las alarmas saltaron a su llegada a España, tras haber acompañado a su tía, Isabel Pantoja, en su gira por América. Yulen Pereira no acudía a recoger a Anabel Pantoja, tras haber estado más de un mes separados, mientras ella disculpaba su ausencia alegando que se encontraba entrenando, eso sí, con un regalo en mano. Porque, a pesar de todo, la sevillana tenía la mayor de las ganas de reencontrarse con él. No solamente para entregarle el regalo, sino para recuperar todo el tiempo perdido y continuar con su relación. Pero lo que menos se imaginaba la sobrina de la tonadillera era que ese encuentro significaría su ruptura con el esgrimista, que en esos momentos ya había tomado una drástica decisión: romper su relación.

Era Amor Romeira, amiga íntima de Anabel Pantoja, la que daba la cara y confirmaba en el plató de ‘Fiesta’ que ella misma le había dicho que, efectivamente, su relación con Yulen Pereira había llegado a su fin . "Ella no sabía nada, venía (de la gira de Isabel Pantoja) con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando llega, su novio la deja. Llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla", comentó. Una información que SEMANA ha podido contrastar con gente cercana al círculo de la prima de Kiko Rivera y es que, al parecer, la pareja había quedado para comer y al finalizar la jornada el esgrimista le comunicó su decisión a la joven, dejándola totalmente trastocada. Desde ese momento y consciente de que el tema se haría público, Anabel tomó la decisión de apagar el móvil y evitarse así tener que abordar el tema con los periodistas.

Lo que poco se imaginaba la colaboradora es que esta ruptura podría haberse producido por la entrada en juego de una tercera persona: Melania Puntas. Una modelo e influencer con la que, según se informó desde el programa ‘Fiesta’, el esgrimista le podría haber sido infiel, pero ya no solo esto ya que, según hemos podido conocer por fuentes cercanas al entorno de Yulen, todo esto se debe a una estrategia bien medida por parte del deportista. La decisión de dejarla era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y si no lo había llevado a cabo había sido única y exclusivamente por una única razón: no perjudicar el fichaje de su madre por ‘Supervivientes’.

Al parecer, el deportista ya habría tenido en mente, desde hace más de un mes, dejar a la joven. Una información de la que también era consciente su madre y que, por miedo a que se descartase su fichaje para el concurso, la habrían alargado hasta este último momento. Un plan nada descabellado teniendo en cuenta las reacciones de Arelys al ser preguntada por Anabel Pantoja.