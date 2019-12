El de Mar Torres es uno de los nombres propios en este final de año y ya no necesariamente por su relación sentimental con Froilán de Marichalar sino por sus propios méritos. La joven anunció la pasada semana que se iba a someter a una nueva operación estética para darle un mejor aspecto a su rostro. SEMANA ha tenido acceso en primicia a las primeras imágenes tras su última operación.

«La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar». Así anunciaba hace unos días Mar Torres a través de su Instagram la operación estética a la que se ha sometido hace escasos días en una clínica de Madrid.

Así ocultó Mar Torres su nuevo rostro

La novia (o ex) del hijo de la infanta Elena acudía acompañada de dos amigas. Se la veía algo nerviosa, pero ahí estaban éstas para darle un abrazo y desearle toda la suerte en el mundo en quirófano. Pasadas unas horas, esta revista pudo captar las que iban a ser primeras imágenes de Mar Torres tras remarcar sus pómulos.

Todo ello pese a su esfuerzo y el de sus amigas de evitar ser vistas. La joven utilizó el sobre con los resultados médicos de su intervención a modo de escudo para ocultar los resultados de la cirugía, pero no tuvo demasiado éxito ya que se habían tomado las fotografías nada más salir del centro médico y poner un pie en la calle. Estrategia fallida.