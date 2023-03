La estrategia de Anabel Pantoja para que Yulen Pereira no airee detalles íntimos de su relación

Anabel Pantoja y Yulen Pereira pusieron punto y final a su noviazgo tras varios meses de intenso amor, en los que recorrieron muchos rincones del mundo. Sin embargo, la marcha de la colaboradora de televisión al continente americano con su tía, Isabel Pantoja, hizo que el esgrimista se diera cuenta de que no la había echado de menos. Eso, y los rumores de una posible infidelidad por parte del deportista con Melania Puntas. Estos fueron los motivos por los que decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, a pesar de su ruptura, ambos han seguido manteniendo una relación buena y cordial, e incluso no han dejado de hablar durante este tiempo, poniéndose al día sobre los acontecimientos de su vida. Incluso su círculo más íntimo desvelaba a SEMANA que "no descartaba una reconciliación entre ellos". Pero, ¿qué hay detrás de esta amabilidad y estos buenos gestos entre los exs?

Además de seguir manteniendo una excelente relación, hay algo más detrás de ese acercamiento cordial. Tras su ruptura, ni Yulen ni Anabel se han dejado de seguir en redes sociales, e incluso ella incluyó imágenes besándose con el esgrimista en un vídeo publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Unas imágenes que llamaron mucho la atención y que él respondió con un 'like' (me gusta) a esa publicación. ¿Qué explica la cordialidad y buen rollo entre ellos? Esto vendría sobre todo por parte de Anabel Pantoja, que no quiere que Yulen Pereira "le salga rana", según cuentan a SEMANA, y le ocurra lo mismo que con Omar Sánchez, quien terminó aireando sus problemas sentimentales con ella de plató en plató.

Anabel Pantoja no quiere que Yulen Pereira se siente en un plató de televisión para hablar de su relación

Tras vivir hace escasos meses que su exmarido, Omar Sánchez, se sentará tanto en platós de televisión como concediera exclusivas para hablar de su relación con Anabel Pantoja, ella no quiere que la historia se repita. Por este motivo, la sevillana quiere seguir siendo amiga de Yulen Pereira y así poder "tenerlo contento y reducir las posibilidades de que él cuente la cara B de su noviazgo", tal y como nos aseguran a SEMANA. Anabel Pantoja no quiere volver a pasar por lo mismo y que sus aspectos más íntimos de una relación se vean aireados en un plató de televisión o en la portada de una revista. Por este motivo, ha decidido mantenerse al margen sobre su ruptura, no dar ningún detalle ni hablar mal del que fuera su pareja. Prefiere mantenerse cauta y así protegerse a ella y a su familia de cualquier declaración de Yulen.

Yulen Pereira ha asegurado que "ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos"

Sin embargo, las cosas parecen complicarse para Anabel Pantoja. Yulen Pereira parece que está harto de que se hable de su ruptura con Anabel Pantoja. El esgrimista ha participado en el Grand Prix Budapest cuando recibió la visita sorpresa de Pipi Estrada y un equipo de 'Sálvame' dispuestos a tener las primeras declaraciones tras poner punto y final a su relación. No está nada contento con que se le señale a él como el culpable de la ruptura y ha querido ser claro sobre el final de su relación. Eso sí, solo con las cámaras "apagadas". Entiende que "ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos". No se expresa más porque se está viendo superado por las circunstancias: "Hay cosas que yo creo que superan los límites".