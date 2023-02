La relación entre Fran Rivera y Canales Rivera está más que rota. Al torero no le ha hecho ni pizca de gracia que el colaborador de televisión aireara sus problemas familiares en la pequeña pantalla, tal y como mostraban unos audios que destaparon en 'Sálvame'. Sin ir más lejos, hace escasos días en un evento al que acudía le lanzó un dardo envenenado: “Si le hubiera dedicado al toro lo que me dedica a mí, le habría ido mucho mejor”, dijo Fran. A pesar de que parecía que ya no iba a hablar más sobre este tema, este lunes se ha emitido todo lo que el hermano de Cayetano espetó después contra su primo, Canales Rivera.

Ahora, el mencionado programa ha emitido el vídeo íntegro en el que Fran Rivera, ya harto de que hablen de él en la pequeña pantalla, responde a su primo y a todos aquellos que hablan mal de él: "El día que yo hable mal de alguien, pues ese día podréis pero yo me he dedicado toda mi vida al mundo del toro y a currar, así que cada uno con su conciencia. Cuando van a hablar tan mal de uno o lo han hecho tantas veces que dices la primera paso, la segunda la perdono, la tercera, pero la cuarta, la quinta... Yo cuando he tenido un problema lo he llamado y le he preguntado, "¿Qué pasa con esto?" pero no me he ido a un programa", comienza defendiéndose.

"Sí que es verdad que alguna vez he saltado porque tocáis los costaos, uno que tiene sangre en las venas... pero lo que tiene que hacer es a mí dejarme tranquilo. Yo no vivo de hablar de ellos pero ellos sí viven de hablar de mí entonces claro, si no hablan de mí, de qué van hablar. Me gustaría que me dejaran tranquilo, que se busquen una vida, pero claro debe de vender mucho hablar mal de mí, pues que siga que le hará falta", respondía de manera tajante Fran Rivera.

Canales Rivera se ha defendido de las duras palabras de su primo, Fran Rivera

Desde el plató, Canales Rivera se ha defendido de las palabras de su primo: "No tengo ningún tipo de relación con él porque ahora no tengo. Desde el principio de los tiempos nunca nos hemos llevado bien. El punto ya es desde que teníamos diez años y ya nos mandábamos a tomar por culo. Pero voy aclarar una cosa porque siempre hablo y nunca digo, lo digo textualmente para que todo el mundo me entienda: Todo eso se incrementa a partir del año 1996 cuando los dos nos convertimos en matadores de toros y él pues donde podía, que era en todos los sitios, pues no quería contar conmigo". Que yo nunca le he pedido claro, sí que le he pedido que no me fastidie", ha dicho.

Y ha añadido: "A mí es que me cuesta trabajo recordar alguna vez, en alguna ocasión, que yo haya hablado mal directamente de él. Yo es que como profesional he dicho que el toro no le pide el carnet a nadie, que yo siempre he evitado el enfrentamiento o tener que llegar a una discusión televisiva que no llega a ningún lado", cuenta Canales. Además, revela que mantuvo un encuentro con él donde llegaron a un acuerdo que Fran Rivera no llevó a cambo: "Yo lo que hablé con él, que no se acordará porque no querrá acordarse pero yo me acuerdo perfectamente, él no cumplió nada. Y después otra vez, reunidos, se lo volví a decir y no lo hizo", ha recordado.