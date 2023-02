La espontánea respuesta de Isabel Preysler sobre 'Supervivientes'

Isabel Preysler sopla las velas de su 72 cumpleaños en un momento de profundos cambios en su vida. Tras su ruptura con Mario Vargas Llosa, la socialité está ilusionada planeando el gran evento familiar que reunirá al clan: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Durante su última comparecencia pública atendió amablemente a la prensa e, incluso, respondió a una pregunta inesperada: ¿Participaría en 'Supervivientes'? ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

No tiene pensado afrontar una aventura extrema en televisión, así lo constataba Isabel Preysler: "Me muero. No aguanto", aseguraba ante la pregunta de un reportero. Añadía que no se sentía capaz de aguantar ante situaciones tan difíciles. Asimismo explicaba cómo tiene previsto festejar su cumpleaños -que tiene lugar este sábado, 18 de febrero-. "Lo voy a celebrar en familia". Una celebración íntima y arropada por sus seres queridos.

Isabel Preysler se pronuncia sobre la boda de Tamara

La socialité acudió al Teatro Real con motivo del estreno de Aquiles en Esciros, una ópera de Francesco Corselli. Allí se pronunció por primera vez sobre la boda de la marquesa de Griñón que se celebrará el próximo 8 de julio en el Palacio El Rincón. "Estoy muy contenta. Mi hija es muy feliz y eso es lo importante, que mi hija sea feliz", afirmaba. No quiso entrar en más detalles, pero dejó claro que está ilusionada viendo feliz a su hija quien ya está planificando una de las grandes bodas del año para la crónica social.

La pareja ha tenido que aplazar la ceremonia porque el tiempo se les ha echado encima. En un principio el enlace estaba fijado el 17 de junio, aunque finalmente lo han movido de fecha ante la imposibilidad de ciertos invitados a acudir a la cita. Será un gran día de celebración en el que veamos a la familia reunida. Uno de los momentos más esperados se producirá cuando se descubra el secreto mejor guardado: el vestido de la novia. Tamara Falcó ya ha confirmado que confiará en una casa de nuestro país para el diseño: la firma Sophie et Voilà. Un atelier con sede en Bilbao que crea preciosos vestidos de novia de alta costura de estilo moderno y minimalista.