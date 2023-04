La esperada reacción de Carolina Monje, el último amor de Álex Lequio

El nacimiento de Ana Sandra, la hija de Álex Lequio, ha generado un vendaval de reacciones. Entre las más buscadas se encuentra la de Carolina Monje, el último gran amor del hijo de Ana Obregón. La joven se está manteniendo al margen. No solo está evitando pronunciarse públicamente, también continúa con la discreción que ha buscado desde el fallecimiento del que fuera su novio.

"Quiere estar completamente al margen de esta historia. Quiere centrarse en su vida profesional", ha afirmado la periodista Mónica Vergara en el programa 'Fiesta'. Ella ha podido hablar brevemente con Carolina Monje a través de una llamada telefónica. “Una conversación muy corta, muy escueta y muy aséptica”. A pesar de ello sí que notó "cierta tristeza de que toda esta situación le está removiendo muchísimo como no puede ser de otro modo". Entre las palabras que le dijo, le subrayó lo siguiente: "Ella me asegura que no va a hablar con nadie. Por eso me sorprendió mantener la breve conversación con ella. Yo le hablé de la posibilidad de hacer un reportaje para conocer qué está haciendo y cómo encara le futuro, los preparativos de su boda, pero ella ha declinado cualquier contacto con la prensa". Según las palabras de la periodista, la joven no está molesta con la decisión de Ana Obregón, pero siente "dolor" porque se trata de un asunto que le sigue afectando a nivel personal.

La próxima boda de Carolina Monje

La joven ha intentado pasar página en estos últimos tres años. Sin embargo, toda esta exposición mediática le sigue removiendo sentimientos. Esto es lo que asegura a SEMANA una persona de su entorno. Y es que la pareja tenía muchos sueños en común, que se esfumaron aquel fatídico 13 mayo de 2020 en el que dijo adiós a Álex Lequio. "Todos nuestros planes de futuro se acabaron en aquel instante. Pero en el fondo sé que estás aquí conmigo, lo sé, te siento muy cerca y sé que siempre estaremos juntos", afirmó entonces.

Durante esta última etapa, Carolina Monje se ha refugiado en su familia, también en sus amigos. Además, ha rehecho su vida. El próximo mes de octubre se dará el "sí, quiero" con Alejandro Lopera. Quiere continuar en un discreto segundo plano apartada de la exposición mediática por lo que ha optado por privatizar su perfil de Instagram. Sigue con su trabajo y su rutina en Barcelona, donde vive junto al perrito que adoptaron Álex y ella cuando eran pareja.