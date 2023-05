La espantada de Lucía Rivera al preguntarle por Eva González

Lucía Rivera no se perdió la cita solidaria de People in red, una gala que organiza el doctor Bonaventura Clotet en Barcelona desde hace 13 años para recaudar fondos para luchar contra las enfermedades infecciosas. Allí, la modelo posó en el photocall y atendió a los medios que se encontraban esperándola. Sin embargo, fue escuchar hablar de Eva González y de Cayetano Rivera y dar la espantada como respuesta. Un momento captado por las cámaras y que no te puedes perder. A juzgar por la reacción de Lucía, ella ya ha hablado todo lo que tenía que hablar sobre la ex de su padre y no quiere darle más bombo al asunto después de confirmar en su libro la mala relación que tuvieron durante el tiempo que la presentadora mantuvo su matrimonio con el torero. ¿Quieres ver el momento? ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, en el momento en el que la periodista menciona los nombres de Eva y Cayetano, Lucía Rivera sale despavorida del photocall con un 'gracias, adiós' y se marcha a atender a otros medios que se encontraban en el photocall. Está claro que la hija de Blanca Romero no quiere ni oír de hablar de la presentadora y mucho menos de las últimas informaciones que apuntan a una relación tensa entre Eva y su padre. Desde que se conociera la relación de Cayetano Rivera con la presentadora portuguesa, Maria Cerqueira, el buen entendimiento con su ex habría desaparecido y ahora las cosas serían más complicadas entre ellos.

Por su parte, Lucía Rivera ya dejó claro el tipo de relación que ha mantenido con Eva González durante muchos años. En su libro, 'Nada es lo que parece', habló del poco cariño que habría recibido por parte de la pareja de su padre: "Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", dijo por aquel entonces. Unas palabras que corrieron como la pólvora y que destaparon la mala relación entre ellas.