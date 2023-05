La escapada secreta de Carla Barber con su novio, Carlos Rubí

Carla Barber ha tratado de despistar a sus seguidores de redes sociales. A pesar de contar con todo lujo de detalles su día a día, la canaria ha decidido omitir su último viaje, el cual se ha producido inmediatamente después de reunirse con su familia en Marbella. Tras unos días con su madre y sus hermanos disfrutando del lujo de la Costa del Sol, la empresaria ha hecho de nuevo las maletas, aunque esta vez sin sus hijos. Con la única compañía de Carlos Rubí, su actual pareja, ha viajado hasta Mallorca, ciudad en la que reside su novio. Así nos lo cuentan a SEMANA testigos presenciales, quienes han visto a la canaria pasear por la isla con total naturalidad. "Se ha quedado unos días en casa de Carlos. Él le está presentando a su entorno de allí y la presenta de forma oficial. Quiere que sus íntimos la conozcan", cuentan.

"En sus redes no han dado pistas, pero en la isla se han comportado con normalidad. Besándose en plena calle...La isla es pequeña y al final es imposible que un secreto así permanezca a salvo. Han ido al gimnasio juntos, ella ha ido a la clínica que él tiene allí y también han precelebrado el cumple de ella, que justo es este jueves 18 de mayo", aseguran. Llama la atención esta actitud, ya que Carla negó el pasado mes de marzo que existiera algo entre ellos. "No estoy ilusionada", comentó, sin embargo, esta revista puede confirmar que su romance ha continuado y que ambos están ilusionados con su historia de amor, tanto es así que ya conocen a sus respectivas familias. Intentan organizar sus agendas para pasar el máximo tiempo juntos e incluir al otro en sus planes, de hecho, en Marbella ambos también se reencontraron. "Desde allí se han ido juntos a Mallorca para estar unos días solos. Se están dejando llevar", apuntan.

Una escapada exprés de la que no ha hecho mención en el universo 2.0. Mientras publicaba fotografías de casos de su clínica o recuerdos de las salidas gastronómicas en Marbella, ella estaba en la isla. Una estancia que ha durado varios días y cuyo viaje piensa repetir con asiduidad si su relación va hacia adelante. Carlos Rubí no tiene planes de mudarse a Madrid, por lo que su intención es que su noviazgo continúe desde la distancia. "Harán lo posible por verse, pero no vivirán en la misma casa. Aprovechan puentes, festivos o semanas en las que Carla puede estar más tranquila", dicen.

Carla Barber durante su periplo en Marbella solo etiquetó a su familia más cercana en sus stories, pero según nos confirman, Carlos Rubí también estaba allí. El cirujano ha encajado a la perfección con el círculo de Carla, el cual se alegra de que haya encontrado a alguien que encaje a la perfección con ella y que, además, entienda su ritmo de trabajo. Eso no quita que les haya chocado que la incipiente historia de amor coincida con el nacimiento del segundo hijo de la modelo, en el cual, por cierto, estuvo presente Carlos Rubí.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Carla tomó la decisión de romper con Joseph, a quien acusó de "haberle vendido una persona que no era". Tres meses después fue vista besándose con Carlos Rubí, un apuesto médico de 38 años que, por entonces, tenía pareja, tal y como ella misma nos relató. "Me entero del beso con Carla un miércoles, el mismo día que se publican las fotos y los medios descubren quién es él. Me avisó una amiga de la noticia. Todavía sigo en shock. Estoy destrozada", explicó a SEMANA Amy Lauren. Ella ahora sigue con su vida y sin ningún deseo de saber de su ex. Unos meses después Carla Barber ha confirmado de nuevo que está ilusionada y que lo dará todo para que esta vez sí funcione.