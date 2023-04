La enigmática foto de Camilo Blanes en el momento de mayor preocupación por su vida

Camilo Blanes reaparece en medio de la polémica por su estado y las condiciones en las que se encontraría en su día a día. Unas imágenes suyas, que él mismo compartían, hacían saltar las alarmas de todo su entorno. Se mostraban muy preocupados porque estuviera pasando un mal momento. Aunque luego decidiera borrar esas imágenes, ya estaban en todas partes. Salió a preguntar, poco tiempo después, si todo el mundo "está bien" por los constantes comentarios que recibía. De nuevo es a través de las redes sociales cuando ha generado muchas dudas al respecto. Lo más sorprendente no es el contenido en sí, sino que se haya decidido ahora a hacer una publicación. Llevaba más de 44 semanas sin ofrecer ningún tipo de contenido y se siente con fuerza, en medio de todas las informaciones, para hacerlo ahora. Sin entrar en detalles, muestra una imagen acompañada de un único emoticono de un beso.

Su casa en Torrelodones, herencia de su padre Camilo Sesto, refleja el momento que está viviendo. Su entorno más íntimo nos desvelaba en exclusiva a SEMANA "que ahora es un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos". Señalan que la raíz de sus problemas está en la pérdida de su padre: "No ha caído en una depresión. Lo suyo no es un duelo por la muerte de su padre. El fallecimiento de Camilo Sesto no fue una pérdida tan grande para él. Desde que este chico era joven hacía cosas que no eran ni medio normales".

