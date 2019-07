La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa no funcionó, hizo aguas cuando Gerard Piqué apareció en la vida de la colombiana y la guerra entre la pareja inundó la prensa internacional. Ahora bien, que entre ellos no triunfase el amor no quiere decir que no fueran felices durante los diez años que estuvieron juntos, un amor que se extiende también a la familia de su él. Algo que ha demostrado la propia cantante ahora que su exsuegro, el expresidente argentino Fernando de la Rúa, ha fallecido a los 81 años de edad.

Shakira, ¿embarazada? El rumor que cada vez cobra más fuerza

Shakira, tras enterarse del fatal desenlace de su exsuegro, no ha tenido reparos en ponerse a redactar una emotiva carta que seguramente emocione no solo a sus seguidores o a quienes admiraban al expresidente argentino, sino también a su propio exnovio.

“Fernando, querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma, que bien conocíamos quienes te queríamos”, ha escrito Shakira en su perfil de Instagram, como acompañamiento a una imagen con su exsuegro.

El texto no termina ahí: “Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones. Ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida”, zanjaba Shakira en honor al padre de su expareja, del que se despide con un “te quiero”.