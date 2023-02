Cristina Pedroche ha querido compartir con todos el buen momento personal que está pasando. Ha derrochado todo el amor que siente por Dabiz Muñoz, su marido, con una carta llena de bonitas palabras en San Valentín. La presentadora de Atresmedia tenía ganas de gritarle al mundo que "aunque nosotros somos más de celebrarlo todos los días" era uno de sus detalles de un día tan especial: "Hoy también me apetecía decirte todo lo que te amo por aquí". Junto a estas bonitas palabras compartían una foto donde se veían radiantes y sonrientes, abrazados y mostrando con orgullo el embarazo.

Los agradecimientos plagaron la bonita dedicatoria, que enumeraba todas las cosas por las que se sentía agradecida en ese momento. Es uno de sus apoyos y, por lo tanto, era el momento de decir "gracias por darme motivos cada día para sonreír, por ser la mano que me sostiene y que empuja cuando dudo". En definitiva era decir alto y claro un "gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo". La futura llegada de su hijo hace que estén ambos en un momento único , en el que los planes no paran de sucederse. Echando la vista atrás a su relación, no puede ser más feliz con el punto en el que se encuentran.

Tan especial es el momento que le reconoce que "es que contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora, y pienso en el futuro y me emociona". Aunque ella prefiere centrarse en el presente, lo que les espera es de lo más apasionante. El cocinero por su parte, le ha devuelto el gesto demostrando también todo lo que la quiere: "La vida con ella es alegría, risas, amor, buen talante, buena energía, complicidad, pasión, generosidad...". Junto a ella ha aprendido mucho de cómo tomarse la vida: "Me ha enseñado a ser feliz y vivir el momento, exprimir cada minuto y ver todo lo bueno, maravilloso y espectacular que es la vida". Ambos coinciden en que el mejor regalo que se pueden hacer está por llegar, "pero eso será dentro de unos meses".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirmaron el embarazo ellos mismos

Un embarazo es un motivo de felicidad y también de cambios. El día a día de Cristina Pedroche se está adaptando a esta nueva situación y es ella misma la que reconoce qué está suponiendo. Lo primero que ha sentido es la disminución del sueño. Se pregunta que "cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal" mientras reconoce que de las mejores cosas que le han sucedido es todo esto: "Me toco la tripa y sonrío". La feliz noticia llegó de la misma manera que han hecho con sus felicitaciones, a través de las redes sociales, donde ambos son muy activos. Asumiendo que el reto que se avecinaba iba a ser la mayor aventura que podrían vivir juntos: "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir".

Desde el momento que lo supieron quisieron hacer partícipes a los que les rodea del motivo que les traía tanta felicidad y dejar así de golpe las exclusivas y las especulaciones: "Nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos". La relación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se ha afianzado con el paso del tiempo. Disfrutan cada tiempo que pueden en pareja y los viajes que realizan son fiel reflejo de todo eso. En ocasiones por la búsqueda de nuevas ideas o para disfrutar de un viaje juntos, se escapan unos días, como cuando lo hicieron a Dubai. Como trajimos en exclusiva en SEMANA, eligieron el imponente y ‘Atlantis The Royal’, un complejo hotelero con lujosas suites y una carta espectacular.