Marta López, la popular exconcursante de ‘Gran Hermano 2’ ha preocupado -y mucho- a sus seguidores de Instagram, tras la última publicación que ha realizado en su perfil personal. Una foto en la sala de un hospital y con una vía intravenosa puesta en el brazo dejaba al descubierto su ingreso hospitalario, dejando a sus fans en vilo, preguntándose qué le ha llevado a ser atendida por los profesionales médicos y por qué su rostro refleja tanto dolor.

El familiar posado de Marta López con sus tres hijos

Como no podría ser de otra forma, Marta López no solo ha subido la foto que ha preocupado a sus seguidores, sino que también ha tenido la deferencia de explica qué le sucedía y el motivo por el que ha pasado dos días de auténtico calvario: “Hola chicos, después de los último que escribí, finalmente acabé teniendo razón, he pasado dos días que no se los deseo a nadie, un cólico en el riñón que, por aguantar tanto, se me complicó y tenía infección también, pero ya estoy casi bien”, adelantaba la ex gran hermana, rostro habitual de la televisión como colaboradora.

Los dolores que han acompañado a Marta López durante el cólico nefrítico que le ha llevado al hospital han sido un auténtico calvario. Para ella, este dolor tan solo podría ser comparado con dar a luz, tal y como continuó explicando: “Os aseguro que ha sido lo más parecido a un parto que he tenido con contracciones incluidas y con fiebres hasta de 39,8 que no se me quitaban. Pero lo dicho, ya estoy casi bien. Gracias a todos por preguntar, pero tranquilos, ya sabéis que bicho malo…”, zanjaba Marta López, que ha recibido una oleada de mensajes de ánimos.