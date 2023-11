La distracción de Daniel Sancho: así pasa las horas en prisión antes del juicio

Daniel Sancho permanece en la cárcel de Koh Samui y cuenta los días que le quedan antes de que se celebre su juicio que, según parece, tendrá lugar a inicios del próximo año. El hijo del actor Rodolfo Sancho puede enfrentarse a una pena de cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y en medio de todo el asunto, tanto su bajo estado de ánimo como el hecho de que se niegue a ver a su abogado de oficio en un vis a vis tampoco son factores que jueguen a su favor.

"Siempre me pareció un chico muy educado"

Al parecer, a día de hoy, Daniel Sancho se encuentra mejor de su ansiedad inicial y mantiene buena relación con el resto de los presos. Ahora practica mucho deporte, en concreto, una disciplina que le apasiona y que se llama Muay Thai. El motivo del viaje por el cual viajó a Tailandia antes de cometer el asesinato de Edwin Arrieta, era precisamente perfeccionar sus habilidades en el Muay Thai, un arte marcial que ya practicaba en Madrid. El hijo del actor Rodolfo Sancho asistió regularmente a un centro especializado en este deporte de combate que se ubica en el barrio de Canillejas. Acudió al centro desde abril hasta junio pasado.

El instructor de Daniel dijo, sin mostrar nunca su rostro, que durante el tiempo que lo conoció, jamás notó en él signos de agresividad o cualquier indicio que le hiciera sospechar que sería capaz de cometer un acto tan atroz como el que se le imputa. “Era un chico normal, muy educado y proveniente de una buena familia. No venía con frecuencia, pero cuando lo hacía, entrenaba mucho. Era un muchacho bueno y, honestamente, hasta que no vea pruebas, me resulta imposible creer lo que ha sucedido”, dijo el entrenador.

El arroz es la base de la dieta de Daniel Sancho

La madre de Daniel, Silvia Bronchalo, que sigue todavía en el país asiático, siempre ha tratado de que su hijo se encuentre en las mejores condiciones posibles dentro de la cárcel. De ella recibe 500 baht tailandeses, que equivalen a 13 euros al cambio. Esta cifra es considerable si se tiene en cuenta que el salario mínimo de una persona que vive en Tailandia no supera los 300 euros mensuales. Con este dinero, Daniel tiene la posibilidad de adquirir alimentos en el establecimiento similar a un restaurante que se encuentra dentro del centro penitenciario. Además, es probable que estos fondos también sean destinados a la compra de productos de higiene personal, como jabón, p de un colchón que le sirva para descansar mejor.

Desde el inicio de su encarcelamiento, se ha comentado que las condiciones en las que se encuentra Daniel no son tan severas como se podrían esperar. El arroz es la base de su dieta tanto para él como para el resto de los reclusos. Las autoridades de Koh Samui siempre han dejado claro que Daniel Sancho no goza de ningún menú especial por su condición de extranjero. Tiene la obligación de cumplir con las normas establecidas lo mismo que el resto de sus compañeros.

Objetivo: evitar la pena de muerte

Nadie entiende la actitud de Daniel con su abogado de oficio tailandés. "Puedo ir a verle en cualquier momento, pero él por ahora no quiere. Él no quiere hablar con la defensa. No sé si es una estrategia de un abogado español...Con su padre he tenido mínimo contacto, pero sí he hablado con su asistente. Puedo declarar que Daniel se mantiene calmado y tranquilo", explicó el letrado en el programa 'En boca de todos'. La situación es tan complicada, que no descarta que finalmente el hijo de Rodolfo Sancho sea condenado a pena de muerte. Recordemos que tanto la Fiscalía como la Policía le han acusado de "asesinato premeditado y ocultación del cadáver" de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano con el que mantenía una relación que iba más allá de una simple amistad.

El equipo legal Balfagón-Chippirrás está esforzándose en refutar la acusación de que Daniel Sancho planificó el asesinato de Edwin Arrieta, con el objetivo de evitar la pena de muerte y lograr que el juez emita una sentencia de cadena perpetua. La defensa considera que nunca se encontró el ticket de la sierra motorizada que, al parecer, compró Daniel Sancho. Por lo que se refiere al tema de los cuchillos para cortar carne: "se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina", han señalado. Para añadir después que si Daniel "quiere descuartizar un cadáver, en base a sus conocimientos como chef, no compra la sierra que señala la Policía. Hubiera comprado la sierra propia utilizada en cocina para cortar piezas de carne".