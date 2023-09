Bigote Arrocet era la persona más buscada en las últimas horas tras conocer la muerte de María Teresa Campos. El artista fue el último amor de la presentadora de televisión y no ha dudado en entrar en directo en 'Espejo Público' para hablar de cómo ha reaccionado al conocer la triste noticia. Aunque no tenían ya relación despúes de seis años juntos, Bigote Arrocet se ha despedido de ella desde América, donde se encuentra.

Estuvieron juntos durante seis años: "Viví seis años con ella y fue muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca", ha declarado Bigote Arrocet, que no asimila la noticia.

No se esperaba recibir esta dura noticia

Entre ellos no había una buena relación, pero después de seis años juntos, Edmundo Arrocet asegura que sigue teniendo cariño a "la morita", como él llamaba a la presentadora de televisión de manera cariñosa. Ha querido contar en televisión cómo se ha enterado de la noticia: "Me llama mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses. No estaba muy al tanto sobre su estado de salud. Estoy en el campo. Aquí no hay conexión con televisión", ha aclarado.

Mucho se ha comentado estos años sobre la manera que terminaron su relación. Muchos contaron que rompieron a través de un mensaje de WhatsApp, pero ahora ha querido dejar claro que no fue así: "El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp, es mentira. Me fui a Marbella, ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos".

Deja claro que su relación no acabó mediante un mensaje de WhatsApp

Con las que tampoco terminó bien fue con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. De ellas le han preguntado, ya que podría ponerse en contacto con ellas en las próximas horas para darle el pésame de la pérdida. Bigote Arrocet es consciente de la relación que le presentadora de televisión tenía con sus hijas y ha asegurado: "Escribiré a Terelu y Carmen, pero yo estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas porque no se portaron bien conmigo". ¿Qué ocurrirá finalmente, se atreverá a escribirles?