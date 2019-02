1 Los concursantes rumoreados

En una entrevista concedida a SEMANA, Carlos Lozano dejó la puerta abierta a concursar en el reality de aventuras. “No es verdad, a mí nadie me ha dicho nada”, aseguraba el que fuera presentador de las primeras ediciones de ‘Operación Triunfo’. “De momento no lo he pensado porque nadie me ha preguntado. Pero sí es cierto que a nivel aventura sí que me apetece, por supuesto. Si contactaran conmigo y me lo ofreciesen ya veríamos. A mí eso ya no me importa. Estoy en pie de guerra. Lo que tenga que venir vendrá”, explicó el ex de Miriam Saavedra.

Asimismo, la productora del concurso de famosos, Bulldog TV, habría empezado las negociaciones con algunos famosos. Entre ellos se encontrarían, además de Carlos Lozano, Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, e Ivonne Reyes.