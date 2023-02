La desgarradora carta de Joana Sanz, mujer de Dani Alves: "Me siento sola"

"Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que dónde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento", escribe la modelo.

Joana Sanz lleva ya semanas en el foco mediático debido al ingreso en prisión de su marido, Dani Alves. Mientras se esclarece el caso por presunta agresión sexual, la modelo trata de seguir con su día a día. Pero no le está siendo nada fácil. Se ha cumplido un mes desde la muerte de su madre y la joven le ha querido recordar a través de una selección de vídeos. La mujer del futbolista se ha roto en mil pedazos a la hora de escribirle una carta en la que asegura que se siente sola.

"Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría", comienza a escribir. Con una serie de vídeos en los que podemos ver a su madre en el pasado pasándoselo en grande con ella, Joana Sanz insiste en que está pasando por un difícil momento y su ausencia está haciendo mella en ella. "Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que dónde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", comenta.

Sabe que todas las miradas están puestas sobre ella en estos mismos momentos y por ello lanza una reflexión a todos los que puedan juzgarla: "No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría".

Así está viviendo el ingreso en prisión de su marido

Hace unos días, Joana Sanz publicaba varios vídeos en sus historias de Instagram en donde explicaba cómo se sentía en medio del duro momento por el que está pasando. En su acercamiento con sus seguidores no quiso pasar por alto la oportunidad de hablar de cómo está viviendo el ingreso en prisión de su marido: "Tengo días mejores y días peores, lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que me siento divinamente y bien pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien. Me pongo música que me levanta los ánimos, que te dé un subidón y estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad que yo creo que me lo merezco, ¿no?".