La desesperada petición de Daniel Sancho: "Quiero volver a España, moved cielo y tierra"

«Quiero volver a España, moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática». Son las palabras con las que Daniel Sancho se ha dirigido a los medios de comunicación de España este lunes. El hijo de Rodolfo Sancho ha hablado desde su teléfono móvil con ‘El programa de Ana Rosa’, donde se le ha escuchado con la voz tranquila.

«Desea volver a España, no quiere caer en el olvido. Me pide que continuemos con la cobertura mediática, que sigamos hablando de él», ha explicado Patricia López. La periodista ha podido mantener una conversación con el cocinero este lunes, antes de que pasara a disposición judicial. Minutos después de realizar estas declaraciones se ha sabido que ha sido puesto a disposición judicial y que ha entrado en prisión provisional.

El hijo de Rodolfo Sancho ingresa en prisión provisional: "Mañana estoy con 20 personas en una celda"

El juez del Tribunal Provincial ha decretado prisión provisional para Daniel Sancho, por lo que ha ingresado en la prisión de Koh Samui, en el sur de Tailandia, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso. Está acusado de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano de 44 años, alguno de cuyos restos mortales han sido hallados en bolsas de basura en la isla de Koh Phangan, en Tailandia. Cuando le han preguntado si está detenido o no, el nieto de Sancho Gracia ha aclarado que está bajo custodia policial: «Sí, sí, claro, estoy rodeado, pero me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y mañana ya sí estoy con veinte personas en una celda».

El joven ha contado en primera persona cómo es el extraordinario trato que está recibiendo de la policía tailandesa. «Estoy bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído aquí porque han cerrado el caso y lo que les pregunto es por qué están siendo tan buenos conmigo y me dicen que es porque he colaborado, les he ayudado mucho y me estoy comportando bien. Pero mañana ya sí que voy a la cárcel», ha destacado.

El mensaje de Daniel Sancho a su novia: “Que sea feliz y siga con su vida”

En su intervención con el programa de Telecinco, el joven ha mandado un mensaje a Paula, su novia. "No me va a esperar, ni debe, que sea feliz, y siga con su vida", ha asegurado. “Que sea feliz y siga con su vida”, ha asegurado. Cree que lo mejor es que ambos sigan su rumbo y que ella pase página, alejada de él, tras conocerse los graves incidentes en los que estaría implicado. "Esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos".