La desesperación de Lourdes Ornelas por el estado de Camilo Blanes: "Su vida está en peligro"

Camilo Blanes ha saltado todas las alarmas después de publicar varias imágenes en sus redes sociales en las que aparece totalmente desaliñado y demacrado, aunque horas después decidía eliminarlas. A lo largo de las últimas horas, todas las miradas están puestas sobre el hijo de Camilo Sesto. Especialmente, la de su madre, Lourdes Ornelas, quien observa con desesperación todo lo que le ocurre puesto que es incapaz de hacer nada. "Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", asegura totalmente derrotada.

Antes de entrar en directo en 'Fiesta', Lourdes Ornelas escribía una carta a Marisa Martín Blázquez y aseguraba que estaba completamente destrozada por ver a su hijo, Camilo Blanes, en tales condiciones. "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción", comienza a escribir. Tras esto, hace hincapié en que ha luchado contra viento y marea para poder encontrar una solución, pero ha sido imposible. "Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante. Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho", asevera.

Lourdes Ornelas lo ha intentado todo para ayudar a su hijo, Camilo Blanes, hasta el punto de querer inhabilitarle, pero le ha sido imposible. Así lo ha explicado ella misma en 'Fiesta' al hablar de cómo está viviendo los últimos pasos del cantante en redes sociales y su situación. "Para mí, y para Camilo, no tengo a nadie de confianza. Está todo lleno de intereses. No tengo a nadie de confianza, la única persona que tiene es a mí y a su novia María. No hay manera de inhabilitarlo, él es un adulto, no se puede hacer nada", afirma en directo en una llamada telefónica al programa de Telecinco.

Lourdes Ornelas no reconoce a su hijo y hace hincapié en que cuando vivía en México se comportaba de forma diferente. "Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil", reflexiona. La madre de Camilo Blanes también ha revelado que el cantante no entiende el revuelo que han causado sus imágenes subidas a Instagram y considera que no hay nada malo en ellas. Al intentarle explicar qué había ocurrido, el hijo de Camilo Sesto le insistió en que todo estaba correcto y que no había nada por lo que preocuparse.

Lourdes Ornelas solo pudo tomar decisiones cuando Camilo Blanes estuvo en la UCI

Ve con cierta preocupación todo lo que ocurre, aunque desesperada porque por mucho que intente ayudar a su hijo no es capaz de conseguirlo. Lourdes Ornelas intenta ser positiva y no dramatizar con lo que ocurre: A cada uno nos toca algo, hay gente que pasa cosas también, no quiero victimizarme". Además, echa la vista atrás y recuerda cuando su hijo estuvo muy grave en la UCI. En aquel momento, los médicos le dijeron que tenía un 4% de vida y fue solo entonces cuando ella pudo tomar las decisiones por él.