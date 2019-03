La declaración de amor de Rocío Flores a su novio

Rocío Flores se considera toda una mujer de negocios, así se describe en la biografía de su perfil de Instagram. A través de su móvil, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ayuda a muchas personas a perder peso, un negocio que la hace muy feliz y que le permite trabajar desde casa.

Pero su Instagram no solo sirve para dar voz de todo lo que hace en su terreno profesional. Y es que aunque no es muy de compartir aspectos de su vida privada, de vez en cuando nos sorprende con algo. De hecho, muy de vez en cuando comparte imágenes familiares, sus planes con amigos e incluso, declaraciones de amor a su pareja, Manuel Bedmar.

Eso es lo que ha hecho este pasado fin de semana. Rocío Flores disfrutó de un domingo de lo más romántico, en compañía de su pareja. Aprovecharon el buen tiempo para salir a comer al paseo marítimo de Málaga, desde donde escribió: “A cualquier parte del mundo, pero contigo”, ha escrito junto a una instantánea de su pareja.

La declaración de amor de Rocío Flores a su pareja

Aunque se desplaza a Madrid con asiduidad, Rocío Flores reside en Málaga

Rocío Flores está instalada en Málaga, donde vive junto a su padre, Antonio David Flores, y la pareja de este, Olga Moreno, la hija que estos tienen en común, y su hermano, David. Eso sí, de vez en cuando Rocío viaja a Madrid para reencontrarse con su tía, Gloria Camila, con la que no solo tiene una relación familiar, también de amistad.

Viaja a Madrid para reencontrarse con su tía Gloria Camila

No es la única declaración de amor llamativa que hace Rocío Flores Carrasco a su pareja: “Él, mi calma. En cualquier parte del mundo pero contigo siempre”, escribió. Manuel Bedmar es el responsable de la felicidad de la joven, aunque prefiere mantenerse al margen de la vida pública y tiene su Instagram cerrado. Sin embargo, él mismo se define: “Podrás saber quién soy, pero no me conoces”.

Manuel es “la calma” de Rocío Flores

