La declaración de amor de Patricia Pardo a Christian Gálvez por su 43 cumpleaños

La relación entre Patricia Pardo y Christian Gálvez avanza a pasos agigantados y cada vez está más que consolidada. Por este motivo, no es de extrañar que ambos se dediquen tiernos mensajes a través de las redes sociales y proclamen su amor a los cuatro vientos. En este sentido, la periodista le ha escrito una emotiva y romántica declaración de amor al presentador en el día en el que cumple 43 años.

Con una imagen en la que aparece Christian Gálvez de perfil, mirando hacia el horizonte y con gafas de sol, Patricia Pardo ha confesado el amor que siente hacia él. En concreto, define al presentador como "mi entusiasta de ilusión inagotable y sonrisa eterna". "Ojalá sentir siempre esta paz a tu lado. Tendría que felicitarte, pero prefiero darte las gracias por este año tan feliz. Los quiero todos contigo", reflexiona.

La pareja, que ya vive junta, está pasando unos días por Jerusalén para desconectar y celebrar este momento tan especial. Como era de esperar, el presentador no ha dudado en responder a la bonita declaración de amor y ha dejado claro que para él su definición de felicidad "es caminar a tu lado". "Gracias a ti por no soltar mi mano nunca. Los tienes y los tendrás todos porque eres el centro de mi universo", admite.

La escapada romántica de Patricia Pardo y Christian Gálvez a Jerusalén

Patricia Pardo y Christian Gálvez no paran de viajar y de descubrir nuevos lugares en medio de su relación. Este fin de semana, la pareja se ha desplazado hasta Jerusalén, un viaje que el presentador estaba convencido de que llegaría algún día. Mientras que recorren las históricas calles de la ciudad, ambos han inmortalizado los mejores momentos de su viaje, como cuando han probado un pedazo de pan casero comprado en un puesto tradicional. "Tengo la suerte y el privilegio de poder decir que he saboreado su historia, su cultura, su espiritualidad, sus diferencias, sus religiones, su pasado y presente. Y he realizado esta travesía junto a la mejor compañera de viaje. Gracias Patricia Pardo por cogerme de la mano y cumplir un sueño, por disfrutar a mi lado y por el brillo de tus ojos viéndome saborear junto a ti ese mágico lugar", reflexiona el presentador de '25 palabras'.

Eso sí, deja claro que este momento especial es porque sabe que "la magia, sea donde sea, siempre la pones tú". Nada más conocerse su noviazgo, ambos protagonistas reconocían que estaban muy ilusionados. El tiempo ha puesto las cosas en su lugar y ahora comparten su día a día y hacen miles de planes juntos. Ya sea solos o en compañía de las hijas de la periodista, con las que se fueron a Disneyland París.