La declaración de amor de Nuria Roca a Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val son una pareja muy sólida tanto dentro como fuera de la pantalla de la televisión. Desde que se conocieron en 1998 su historia de amor continúa y han formado una familia de la que no pueden estar más orgullosos. Era el novelista quien le dedicaba un gran mensaje de amor a su mujer y esta se lo devolvía con unas amorosas palabras después. "Hará unos 15 años nadie me pedía fotos por la calle, no tenía canas en la barba, Juan trepaba a mis hombros mientras le daba el biberón a Pau y Nuria quería una niña que se llamase Olivia", rememoraba junto con una fotografía suya. Reconocía que "la vida pasa" pero que, para él, "sigue siendo maravillosa".

La presentadora de 'La Roca' en laSexta rápidamente le devolvía esta declaración recordándole lo importante que es para todos. "Tú haces la vida maravillosa", le dedicaba. Siempre han tenido la sensación que desde ese momento cuando ella trabajaba en 'Waku Waku' y coincidieron en una entrevista, todo cambió. En una entrevista que dió el pasado mes de julio en 'El Hormiguero' el colaborador reconocía que fue amor a primera vista. "Cuando la vi pensé que era la chica más guapa que había visto nunca, era como un ser de luz", explicaba. Cada día demuestran su conexión también frente a las cámaras. Los jueves ambos forman parte de los colaboradores de este programa, dentro de la mesa de debate y actualidad de la temporada. Los fines de semana, sin embargo, ella es la presentadora del formato con su nombre en laSexta y él está incluido en el equipo del mismo.

Antes de esos 15 años que recuerda con especial cariño Juan del Val pudieron disfrutar de una gran boda. Cuando relataron más detalles de la misma, hace unas semanas, confesaron haber recibido el "mejor regalo de bodas". Fue, nada más y nada menos, que la propia lista de regalos. En vez de emplear el dinero aportado en objetos lo destinaron al supermercado y pasaron "año y medio viviendo de eso". Se sentían ambos genial en unos grandes almacenes con todo eso a poder emplearlo y qué mejor manera que esa. "Me parecía maravilloso ir", relataba Nuria Roca. En ese mismo momento se volvieron a declarar su amor reconociendo que se volverían a casar de plantearse la idea para la celebración próxima de sus 25 años juntos.

Nuria Roca, celebración por partida doble de su 51 cumpleaños

Hace tan solo unos días Nuria Roca celebraba su 51 cumpleaños rodeada de su familia e hijos. Juan del Val y sus pequeños acudieron con la presentadora a una comida muy especial donde seguro pudo soplar las velas llena de felicidad. Para celebrar esta ocasión también utilizaron sus perfiles en redes sociales. El escritor le dedicó una fotografía de ambos de jóvenes a su mujer bajo unas emocionales palabras: "Te conocí hace media vida y desde ese momento fuiste mi vida entera. Qué suerte seguir a tu lado".

Esto tan solo fue uno de los momentos que pudo vivir en el fin de semana tan especial que le prepararon, lleno de sorpresas y celebraciones desde el principio. Para sus amigas, también presentes, tuvo unas palabras de agradecimiento por todo ello. "Gracias amigas por el rato, las risas, la tarta, el queso, el vino, el solecito, el champán, el cactus y los recuerdos bonitos que me quedo", les escribía. Genoveva Casanova, Patricia Cerezo o Nuria González fueron alguno de los rostros conocidos que aparecieron por la reunión que la esperaba para felicitarla y celebrarlo juntos.