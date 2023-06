La declaración de amor de Mario Vaquerizo a Alaska: "Si me dieran un deseo, sería seguir con ella"

Mario Vaquerizo acudía junto al resto de su grupo musical, las Nancys Rubias, para presentar el que será su próximo disco. Allí reflexionó sobre su historia de amor con Alaska. El inicio de esta relación se remonta a 1999, año en el que se conocieron al coincidir en la misma discográfica. Desde entonces, se volvieron inseparables. Tanto que se han llegado a casar hasta en dos ocasiones, la primera de ellas en Las Vegas y la segunda, casi diez años después, en Madrid. Son más de 24 años los que están juntos y por nada del mundo el cantante quisiera que esto terminara. Es cada día más consciente de lo afortunado que es de poder estar con la persona a la que quiere de esta forma.

El pasado aniversario que celebraron le ha abierto los ojos y ahora está más seguro aún de lo que quiere. "He estado tres días con ella y me he dado cuenta que, si me dieran solo un deseo, sería seguir estando con ella, si ella quiere", reconoce. No cambiaría nada por lo que han pasado como pareja en tantos años: "Me quedaría con todo lo que ha pasado, muchas lágrimas, muchas emociones...Después de 24 años no se acaba, hay que resetearse".

Hace tan solo una semana Olvido celebraba su cumpleaños junto a sus familiares y amigos y recibía otra bonita felicitación de parte de su pareja. "Mi pequeña estrella, hoy es tu cumpleaños. Esta foto fue tomada en 1999. Ese día pasaron muchas cosas que determinaron que decidiera unirme de por vida a ti", compartía con todos sus seguidores Mario Vaquerizo. Están tan felices con su "Disneylandia del amor" que esperan nunca termine: "Según pasan los años va a mejor. Te quiero". La siguiente fecha que seguro celebran por todo lo alto será su cumpleaños. "El 5 de julio voy a cumplir 49 años. No hablé hasta los tres años", recordó en la entrevista.

Mario Vaquerizo y Alaska, unidos hasta en el terreno profesional

La relación entre Mario Vaquerizo y Alaska continúa a pesar del tiempo. 24 años para ellos no son nada y lo demuestran cada día. La confianza es tal entre ellos que incluso el cantante es el representante de ella. En 'Mask Singer' hace unos días confesaba que es de las pocas personas a las que le cuenta todo. "Alguna máscara me tiene despistada y puedo creer que está Mario. Es la única persona que lo sabe porque es mi representante, está en al ajo. Me dijo que me habíais llamado y pensaba que no iba a aceptar por no cantar mis canciones y otra voz...", confesó al ser descubierta en Antena 3. Su historia de amor, incluso, ha sido protagonista de un reality de cinco temporadas donde mostraban su día a día y cómo lo afrontaban como pareja.

"Muy orgulloso de mi niña que hoy ha sido galardonada con la Medalla de honor de la ciudad de Madrid. Tu chulapo favorito te quiere mucho. De Madrid al cielo siempre contigo", le reconocía el representante a la cantante cuando se conoció la condecoración que le hicieron en nombre de la ciudad de Madrid. El pasado 15 mayo recibía de la mano de su alcalde la Medalla de Honor del Ayuntamiento de la capital española gracias a la Junta de Gobierno. Junto a ella también se llevó este "título" la presentadora Ana Rosa Quintana.