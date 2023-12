La declaración de amor de Luitingo a Jessica Bueno

Este jueves, en la nueva gala de 'GH VIP 8', los finalista del reality han sido juzgados por la audiencia, que ha decidido sin son culpables o inocentes: Laura, por veleta; Luitingo, por carpetero; Albert, por dramática; Carmen, por bien queda; Michael, por mueble; y Naomi, por imitadora. En la recta final del concurso, sin duda, el momento más romántico de la noche lo ha protagonizado Luitingo al declarar públicamente estar enamorado de Jessica Bueno.

En la recta final de 'GH VIP 8', La tradicional sala de expulsión se ha transformado en una sala de juicio, donde los concursantes han ido pasando para enfrentarse a su acusación particular, aunque también han contado con la defensa de un de sus ex compañeros. En el caso de Luitingo su defensora ha sido Jessica Bueno con quien ha protagonizado un dulce momento en su reencuentro, tras la reciente expulsión de la modelo...

En primer lugar, el acusado ha tenido que responder a las acusaciones sobre él que han hecho Pilar Llori y su hermana sobre si había intentado hacer una carpeta a toda costa. En su defensa, ha intervenido Jessica Bueno, con quien ha protagonizado un tierno momento...

“No hay razones para que me acusen de carpetero. He sido un tío sincero. Nunca dije que me arrepintiera de lo de Pilar, nunca dije que no tuviera ningún tipo de sentimiento”, confesaba tras la emisión de varias imágenes del momento en el que comenzó su relación con Pilar Llori en las primeras semanas del concurso, hasta que ambos eran expulsados el concurso y rompían su relación.

“Él se dedicó durante todo el primer mes intentar camelarme para conseguir un fin y que yo dejase a mi expareja para tener algo con él. Ha jugado con mis sentimientos y está jugando con los de Jessica Bueno”, decía muy enfadada Pilar Llori. “No me gustaba. Yo sabía que no sentía nada. Incluso Jessica le dice que se ve que le gustan todas”, añadía por su parte la hermana de Pilar Llori.

Luitingo confiesa su amor a Jessica Bueno

A continuación, Jessica Bueno hacía su triunfal entrada a la sala y se reencontraba con Luitingo... La modelo se sentaba en el sitio destinado a la defensa mientras las cámaras captaban las miradas de admiración del cantante al ver aparecer a su gran "amiga". “Niego que sea acusado de ser carpetero. Es un amigo leal cariñoso, atento, que cuida mucho a la gente que quiere”, afirmaba Jessica Bueno en defensa de su amigo.

En medio del cruce de palabras en Jessica y Pilar, el juez ha interrumpido su discusión para hacer una pregunta clave. “Luitingo, ¿declara usted estar enamorado de Jessica Bueno?”, le ha preguntado directamente. A lo que el artista ha contestado con un rotundo: “Sí”.

Sin duda, una auténtica declaración de amor ante la que Jessica se mostró muy cauta: “Creo que juzgar eso a una persona por lo que puede sentir, dejar de sentir, me parece surrealista porque estamos en un concurso, no es la vida real, se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo. Nosotros somos amigos. Sus sentimientos son suyos, nadie manda en ellos”.

Y es que, desde que salió de la casa de Guadalix y, tras haber confirmado su ruptura con Pablo Marqués, Jessica Bueno parece no pensar en comenzar una relación sentimental con Luitingo. De hecho, ha confesado que necesita un tiempo para estar sola. "Es que nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio. No se ha acabado por Luis (...) Yo aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta que yo hace un año me he divorciado. Yo no estoy preparada para estar con alguien más", explicaba.

Carmen Alcayde, se queda a las puertas de la final

Carmen Alcayde se ha convertido en la sexta finalista de 'GH VIP 8'... Al final de la gala, la audiencia decidía que la periodista era la concursante expulsada, quedándose así a las puertas de la final. "Quería llegar a la final para coger de la mano a mi ganador, que es Albert, o de Naomi. No ha podido ser, pero ese sueño lo viviré desde plató", decía Carmen al conocer la decisión de la audiencia. Muy emocionada, se despedía de sus compañeros: "Estoy súper contenta, es una final con gente muy fuerte y no me lo esperaba para nada".