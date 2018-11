La declaración de amor de Luismi a Ágatha Ruiz de la Prada

2 “Hay pocas mujeres como ella”

¿Cuáles son vuestros planes para celebrar la Navidad?

A Luismi no le gustan nada los planes. Las Navidades me preocupan mucho. Es una obsesión. Siempre me ha preocupado la Navidad y no sé por qué. No me preocupa el 24, 25, me preocupa el 31 y 1. A Luismi no le gusta hacer planes, por lo tanto no sé lo que va a hacer.

¿En el año 2019 podría haber boda?

¿Para qué me voy a casar? ¿Qué ganaría yo casándome? Luismi quiere.

¿Has conocido ya a la nieta de Luismi que acaba de nacer?

Sí, es ideal. La nieta es exactamente igual que Luismi.

Toñi Moreno también ha recibido un premio ‘Cuarto Poder’ y fue a la persona que le contaste que estabas enamorada.

Toñi es maravillosa. Nos queremos mucho. Soy muy amiga de ella, me he hecho amiga de ella hace poco.