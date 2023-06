La curiosa reacción de Belén Rodríguez por la boda de Kiko Hernández

Belén Rodríguez y Kiko Hernández fueron durante años uña y carne, una amistad que es agua pasada. La sonada boda de colaborador con Fran Antón está despertando mucha curiosidad, también una gran perplejidad. Incluso se ha llegado a apuntar que podría tratarse de una estrategia promocional. Las reacciones a la noticia están siendo infinitas, entre ellas, la de Belén Rodríguez.

La periodista ha confirmado que estaba al tanto de esta información, antes de que saltara a la luz pública. Fue el pasado 8 de junio cuando lo anunciaron a bomba y platillo en el programa 'Sálvame'. "Me lo contaron hace quince días que se iban a casar. No lo procesé porque es un tema que no me importa, del que no puedo hablar", ha subrayado Belén Rodríguez en 'Fiesta'. "No lo procesé, es como si te cuento yo cualquier cosa que no te importa", añadía dejando claro que Kiko Hernández ya no es una persona que forma parte de su vida.

Belén Rodríguez desea mantenerse al margen

La colaboradora insistía en que no contó a nadie el tema de la boda. "Me sabe fatal porque me encantaría, me da rabia, pero no puedo hablar de estas personas. Precisamente el pasado miércoles tuve una cena en casa con unos compañeros y salió el tema. Recordé que a mí también me lo habían contado. Me da rabia, pero no puedo ni debo opinar, me mantengo al margen". Por su parte, Emma García añadía que podría tratarse de "un vacile en toda regla, no me creo nada".

Belén Rodríguez y Kiko Hernández eran íntimos, una relación que se rompió hace tan solo unos meses. Todo a consecuencia de una información que se dio a conocer en 'Sálvame' sobre un elevado préstamo que ella le habría hecho al ex Gran Hermano. La periodista ha optado por resolver el tema en los juzgados. El pasado mes de enero, Belén Rodríguez regresó a los platós, esta vez en 'Fiesta'. La reacción de Kiko Hernández no se hizo esperar. "Me da igual que haya vuelto, no he visto el programa. Sigue estando bloqueada. Pero si te digo la verdad, me alegro de que trabaje, de que vuelva a su vida. Ojalá y algún día retire la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver a trabajar".