La curiosa manera en la que se enteró Bertín Osborne del nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén

Bertín Osborne (69 años) lleva semanas en el foco mediático. Es tan consciente de esto que el presentador de televisión y cantante ha preferido refugiarse en su finca de Sevilla, donde precisamente se está recuperando del Covid, una enfermedad que lo ha mantenido en la cama durante días. El pasado 31 de diciembre se convertía en padre de nuevo después de que Gabriela Guillén diera a luz a su hijo y Bertín dejaba claro que no iba a ejercer como padre. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la fisioterapeuta, que no quiere oír hablar de él.

Son muchos los frentes que tiene abiertos Bertín Osborne, que está de plena actualidad. Después de que Gabriela Guillén (32 años) diera a luz al pequeño, todos queremos saber cómo está el presentador, que ha preferido, como decimos, mantenerse al margen. Pero, ¿cómo se ha tomado el nacimiento del pequeño y cómo recibió la noticia Bertín?

Bertín Osborne se enteró del nacimiento por un amigo en común

Bertín Osborne ha roto su silencio y ha desvelado que que se enteró del nacimiento de bebé al día siguiente de que naciera y que fue un amigo en común el que le dio la noticia. Así lo ha comentado él mismo en ¡Hola! Esto no hace más que demostrar que la relación entre ambos es inexistente, ya que no se ha enterado de algo tan importante por parte de Gabriela Guillén, sino por otra persona.

De hecho, el propio Bertín ha explicado también que no ha hablado con ella por el momento. De hecho, el presentador de televisión no dudó en hacer una llamada a la fisioterapeuta que ella prefirió no contestar. Y es que está muy molesta con las declaraciones que este mismo ofreció dejando claro que no iba a ejercer de padre de ese bebé: "Ni quiero ser padre ni quiero ejercer de padre", declaraba rotundo. Esto no sentaba nada bien a Gabriela: "Si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona".

Gabriela Guillén no quiere saber nada de Bertín

"Ahora de verdad que no quiere saber absolutamente nada de él. Allá él y su conciencia. Gabriela tiene clarísimo que él es el padre", ha declarado una fuente cercana a ella a 'Informalia'. Le han sentado tan mal las declaraciones que ha dado que decidía no cogerle el teléfono, evitando así hablar con él. De hecho, no necesita hacer ninguna prueba de paternidad.

Ajena totalmente a la polémica, Gabriela Guillén prefiere estar enfocada en su nueva vida como madre primeriza. "No me encuentro bien por todo lo que he pasado (…) Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios", estallaba hace unos días. Lo cierto es que ha sido un inicio de año de lo más agridulce, ya que, si bien tenía que ser feliz por la llegada al mundo de su bebé, la polémica con el cantante lo ha empañado todo. ¿Cómo acabará toda esta polémica? ¿Tendrá final feliz? Habrá que esperar para ver qué ocurre...