La cruel frase de Shakira al padre de Piqué en su nueva canción: "No pisa sepultura"

Shakira lo ha vuelto a hacer. Este jueves ha publicado un nuevo tema, 'El Jefe', que canta junto a 'Fuerza Regida'. La cantante se ha convertido en apenas unas horas trending topic gracias a este nuevo tema, que lleva ya nada más y nada menos que 3,3 millones de visualizaciones en YouTube. A pesar de que el tema trata la explotación laboral, hay algunos dardos a la familia de su ex, Gerard Piqué. De hecho, Shakira menciona a su exsuegro, Joan, al que dedica una frase de lo más cruel: "Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", le lanza.

Pero hay una mención especial también a Lili Melgar, que fue la niñera de los hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha. La cantante ha querido dedicarle su canción a ella directamente: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice en su canción. Lili es una chica boliviana que estuvo años trabajando en casa de la pareja como niñera de los hijos. Habría sido despedida por Gerard Piqué, ya que fue ella quien supuestamente avisó a la cantante sobre la supuesta infidelidad del exfutbolista hacia ella.

Shakira dedica su nueva canción a la que fue niñera de sus hijos

Esta la letra completa de la nueva canción de Shakira:

Siete y treinta ha sonado la alarma / Yo con ganas de estar en la cama / Pero no se puede / Llevo a los niños a las nueve / El mismo café, la misma cocina / Lo mismo de siempre, la misma rutina / Otro día de mierda / Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta / El muy hijo de p***, sí

Estás soñando con irte del barrio / Tienes todo pa' ser millonario / Gustos caros, la mentalidad / Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura / Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura / Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura / Trabajo más que un cabrón, pero f*** menos que un cura / Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura / Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura / Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura / Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura / Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta (Te tienen de recluta) / El muy hijo de p***(El muy hijo de p***)

Estás soñando con irte del barrio / Tienes todo pa' ser millonario / Gustos caros, la mentalidad / Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien / Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz / Te tiene de recluta / El muy hijo de p*** / 'Toy soñando con irme del barrio / Tengo todo pa' ser millonario / Gustos caros, la mentalidad / Solo me falta el salario

Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización / Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio / Tienes todo pa' ser millonario / Gustos caros, la mentalidad / Solo me falta el salario

