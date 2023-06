Gloria Camila está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida. A corazón abierto, la hija de José Ortega Cano se ha sincerado por completo con sus seguidores y ha asegurado que está pasando por un periodo de mucha ansiedad. "Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. Es un poco complicado que me entiendan… He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado... He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", ha llegado a decir.

En estos momentos tan delicados, la joven se ha refugiado en su casa de alquiler. Se trata de un dúplex situado en San Sebastián de los Reyes, Madrid. En ella vive junto a su novio, David García, que está siendo su apoyo más incondicional en esta etapa. Su piso se encuentra en una espectacular urbanización con muchas zonas comunes: jardín, pista de pádel y piscina.

Aunque siempre ha preferido ser discreta con su vida, el hecho de que pase tanto tiempo en casa hace que comparta numerosas publicaciones desde allí. Eso nos ha permitido ver muchos de los rincones de su hogar. El salón es el sitio más espectacular de su pisito. Está rodeado de numerosos ventanales, que le aportan muchísima lumonisidad a esta zona común.

El dúplex de Gloria Camila, situado en una espectacular urbanización

Ha preferido no colocar ni cortinas ni estores, por lo que la luminosidad es mayor en este lugar. Un sofá en L en color gris que ha combinado con cojines del mismo color. Una alfombra en color claro y encima unas mesitas de hierro y mármol. Al lado, una mesa de comedor en color claro, para hacer la estancia más agradable.

En la cocina predomina el color blanco, que contrasta perfectamente con el gris de los electrodomésticos. Se accede a esta zona desde el salón a través de unas puertas que Gloria Camila siempre mantiene abiertas. El lugar que más enseña es su dormitorio, donde también predomina el gris. También el cuarto de baño, donde vemos una ducha bastante grande con mampara de cristal.

A continuación, os mostramos todos los rincones de la espectacular y luminosa casa en la que Gloria Camila se repone de su etapa personal más complicada: