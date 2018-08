Sin duda este verano está siendo uno de los más dulces para Adriana Abenia. La presentadora está disfrutando al máximo de la aventura de ser mamá primeriza y tanto ella, como su marido, Sergio Abad, nos deleitan en Instagram con muchos de sus momentos cotidianos con su hija Luna. Eso sí, como todo en la vida, las redes sociales tampoco son color de rosa, y Adriana tampoco se ha librado de recibir críticas de todo tipo.

Sin embargo, aunque Adriana Abenia no suele darle importancia a los comentarios malintencionados de los ‘haters‘, esta vez ha recibido uno que le ha hecho explotar. Y es que a través de Twitter, una seguidora se dirigía así a la periodista: “Es una vergüenza que a tu hija que es chica no le pongas pendientes. VERGONZOSO“.

La respuesta de Adriana Abenia a esta crítica no se ha hecho esperar y no ha dudado en contestarle con un contundente ‘zasca‘. “Prefiero que, como los chicos, sea ella quien decida el día de mañana si quiere perforarse el cuerpo. También le he puesto hoy un body azul precioso. Como ves aquí se está mejor que en tu caverna” escribía la rubia.