La condición que ha puesto Iñigo Onieva a los amigos que invitará a su boda con Tamara Falcó

Íñigo Onieva y Tamara Falcó se darán el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio, un enlace que no tienen intención que sea multitudinario. Por ello, el novio de la aristócrata ha puesto una condición sobre la mesa. Se niega en rotundo a que sus amigos, quienes tienen ya marcada la fecha en el calendario, no acudirán a la boda con sus novias. Solo permite que vayan acompañados en el caso de que estén casados o prometidos, restricción a la que deben ceñirse sine qua non. De este modo, pretende recudir su lista de invitados y evitar que haya fugas, acudiendo únicamente las personas que tengan un compromiso más allá.

Así se ha asegurado este viernes en 'El programa de Ana Rosa', donde mantienen que mientras Tamara está más abierta a invitar, Íñigo quiere reducir al máximo el número de personas que asistirán. Eso sí, ambos tienen claro que no cederán en compromisos de familias y tan solo invitarán a sus amigos, seres queridos y personas que quieran tener cerca en un día tan importante para ellos. Ni por parte de Isabel Preysler ni tampoco por parte de los padres de Íñigo Onieva harán la excepción. Eso no quita que el número de asistentes sea alto debido al trabajo de ambos y al imponente círculo que les rodea. En el Palacio del Rincón contraerán matrimonio y comenzarán un camino juntos, instante que están deseando que llegue tras unos meses complicados.

Fue este jueves cuando ambos posaron frente a la prensa en un photocall, imágenes que hemos analizado en SEMANA junto a un experto en comunicación no verbal, detalles muy llamativos y que dejan ver más allá de lo que ellos quieren mostrar ante las cámaras. Precisamente en esta cita profesional de Tamara, ella habló sobre cómo está su relación sentimental e incluso bromear sobre el metaverso, palabra que ha utilizó para hablar del beso que provocó su ruptura con Íñigo Onieva. "El metaverso no está tan lejos", ha dicho entre carcajadas, dejando boquiabiertos a los periodistas y es que la empresaria se toma con humor ahora todo lo sucedido.

"Había una parte que necesitaba ser sanada, que la hemos hablado. Yo realmente lo sentía así y creo que ha habido un cambio de planteamiento, que era muy importante para que esto pudiera tener un futuro y yo creo que al final estamos trabajando los dos en ello y estamos viviendo un momento muy bonito" ha dicho la hija de Carlos Falcó, explicando así el proceso que han vivido hasta reconciliarse.

Numerosas personalidades serán testigo en solo unos meses de la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, quienes están deseando pasar por el altar. Emocionados por todo lo que vivirán ese día y por las sorpresas que tienen previsto dar, la pareja ha confirmado que no pueden estar más felices por el dulce momento que están viviendo. Fue el pasado mes de septiembre cuando saltó por los aires su compromiso, el cual se rompió por la infidelidad de él, la cual acaparó titulares y provocó que su noviazgo se rompiera. Eso sí, ha tenido segunda parte y todo apunta a que también final feliz.