La complicada relación de Luis Miguel con sus hijos (y el papel de Paloma Cuevas en las polémicas familiares)

Luis Miguel podría tenerlo todo. Exitoso en el amor y en el trabajo solo hay una asignatura pendiente para él: la relación con sus hijos. Aunque con su hija mayor, Michelle Salas, sí tiene contacto en la actualidad, tardó 19 años en reconocerla oficialmente, dos décadas en las que el artista negó que fuera el padre de la ahora influencer. Una relación de altibajos que se resquebrajó de nuevo cuando ella se enamoró de Alejandro Asensi, amigo de su padre 20 años mayor que ella. Años después de aquello padre e hija vuelven a estar en primera línea mediática, en concreto, por la ausencia de Luis Miguel en la preboda de su hija. Era un día importante, por lo que se esperaba que hiciera un hueco en su agenda y estuviera allí para ella, algo que finalmente no sucedió.

Paloma Cuevas, pieza clave en el acercamiento con Michelle

Acostumbrada quién sabe si a estos plantones, Michelle Salas ha tratado de excusar a su padre en más de una ocasión. "Yo creo que mi familia siempre está en corazón y alma, muchas veces no puedes estar presencialmente, pero lo que más importa es tener el apoyo y el cariño", dijo en el pasado. Ahora es Paloma la que trata de mediar y acercar todavía más a Luis Miguel y su hija. Y es que para Michelle Paloma Cuevas no es en absoluto una desconocida. La diseñadora ha estado presente en multitud de momentos de la vida del Sol de México debido a la amistad que en su día existió entre Enrique Ponce y Luis Miguel, vínculo extinto en el año 2020 tras el divorcio del torero y la hija de Victoriano Cuevas.

La ex de Luis Miguel carga contra él

Paloma trata de mantenerse al margen, pero no duda en aconsejar a Luis Miguel en cuestiones familiares. Ella siempre hace piña con los suyos y entiende que esa forma de actuar es la correcta. Un delicado papel que también estaría presente en lo que respecta a los otros dos hijos del cantante. Además de Michelle de 34 años, quien nació fruto de su relación con Stephanie Salas, Luis Miguel tiene dos hijos más. Uno de 16 y otro de 14 años, con los que, a día de hoy, no mantiene ningún contacto. Ha sido su madre, Aracely Arámbula, la última en romper su silencio acerca de la nula relación que existe con ellos en la actualidad. Confirmando que "no reciben pensión alimentaria por su parte" -siempre según Aracely-, la actriz mexicana además ha reprochado a Luis Miguel que sí se preocupe de las hijas de Paloma, pero no de los suyos propios. "Mis hijos no entienden que recoja a las hijas de Paloma Cuevas. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron wow ¿por qué sí va para allá y no viene a mi escuela?", dijo Aracely.

Una charla de más de cuatro minutos en la que ella recuerda, además, que Paloma Cuevas es la madrina de uno de sus hijos. No le guarda ningún rencor, pero sí espera que ella haga reflexionar a Luis Miguel en algo tan importante como la paternidad. Está siendo Paloma, según su entorno, la que lucha porque el vínculo con sus tres hijos se refuerce, un silencioso rol que lleva a cabo desde la sombra y, desde luego, la absoluta discreción. Luis Miguel ha recuperado el contacto con Michelle después de enamorarse de Paloma Cuevas, con la que ha formado el tándem perfecto. Ambas se intercambian 'me gustas' y se siguen en redes sociales', lo que deja ver que siempre están pendientes de la otra. ¿Se convertirán desde ahora en una familia feliz al completo? Habrá que esperar para saberlo.